Il Google Play Store è pronto a rispolverare le migliori applicazioni e giochi attualmente disponibili, mettendo sul piatto una serie di prezzi bassi inediti ed esclusivi, che permetteranno a tutti i consumatori di raggiungere un livello di risparmio mai visto prima.

Le riduzioni applicate in questi giorni sono assolutamente favorevoli, resta sempre il fatto che sono difficili da scoprire sul Play Store di Google, di conseguenza ci ritroviamo a dover creare appositi articoli all’interno dei quali elencare i prezzi più bassi da sfruttare in tempi relativamente brevi, installando così applicazioni e giochi sui dispositivi Android.

Google Play Store: offerte incredibili per tutti i gusti

Sono innumerevoli i giochi e le applicazioni in promozione per poco tempo, si parte ad esempio da una coppia di titoli che costano pochissimo, infatti sono entrambi sotto l’euro di spesa, ma allo stesso sono pronti per garantire performance superiori al normale. Il migliore della coppia è senza dubbio TurboFly HD, oggi proposto a soli 0,69 euro, oppure anche Arrog, che costa solamente 0,30 euro. Sempre parlando di giochi, l’occhio non può non cadere sul bellissimo Limbo, che viene oggi proposto alla modica cifra di 0,49 euro.

Per coloro che invece fossero alla ricerca di un’esperienza più completa, legata più che altro ad applicazioni di vario genere, ecco arrivare soluzioni del calibro di Synonyms PRO, disponibile gratuitamente, come anche l’Erom – Icon Pack, oppure QR/Barcode Scanner Pro, in vendita a titolo gratuito solamente per poco tempo.