Il mondo dell’IPTV è stato letteralmente distrutto dalle ultime decisioni del Governo, il quale ha deciso di prendere in contropiede l’illegale visione dei contenuti a pagamento, andando a cercare di impedire la fruizione degli stessi, con la massima tempestività di azione.

Proprio in questi giorni è stata confermata la presenza dello shield, una piattaforma che fungerà da scudo di protezione al mondo del calcio, il cui obiettivo è proprio quello di impedire la visione gratuita dei contenuti, con l’assegnazione di maggiori poteri direttamente all’AGCOM, la quale potrà effettivamente imporre al provider telefonico di interrompere la trasmissione del segnale, anche entro 30 minuti dall’inizio della stessa.

IPTV è davvero distrutta dal Governo, ora gli utenti tremano non poco

Oltre a questo è stato ideato un nuovo metodo che permetterà di verificare quali utenti stiano effettivamente utilizzando l’IPTV per guardare i propri contenuti, così da essere sicuri di poterli individuare in mood più rapido ed immediato rispetto al passato. In tal senso sono anche state inasprite le pene nei loro confronti, con sanzioni che partono da un minimo di 516 euro, fino ad arrivare anche a diverse migliaia di euro.

Il consiglio che vi possiamo dare è sempre lo stesso, a prescindere dalla possibilità, o meno, di essere scoperti nell’illegalità delle varie azioni, non vale davvero la pena rischiare sanzioni o il carcere per guardare partite di calcio in modo completamente gratuito, invece che a pagamento. Non trovate?