Iliad, la FLASH 180 distrugge TIM e Vodafone regalando un servizio

Il periodo risulta fortemente difficile per i vari gestori che si occupano di telefonia mobile, soprattutto perché sono arrivate tante nuove offerte. A dominare sembrano esserci i gestori virtuali che infatti hanno messo in giro delle soluzioni piene di contenuti e con costi bassissimi. A tal proposito c’è Iliad che vuole ribattere con tutte le sue forze, mettendo in difficoltà queste piccole realtà con una delle sue offerte migliori.

Rispetto a quanto detto ultimamente, ci sono state delle conferme: effettivamente Iliad ha riportato in vita una delle sue migliori promozioni. Si tratta della Flash 180, già vista l’anno scorso e con lo stesso prezzo. Sarà veramente difficile per tutti gli altri gestori fare meglio di questa proposta, che oltre a tantissimi contenuti e ad un prezzo molto basso, vanta anche una rete estremamente veloce.

Iliad batte la concorrenza proponendo ancora la sua celebre Flash 180

Chi si recherà sul sito ufficiale di Iliad potrà appagare la propria curiosità, notando l’ultima offerta lanciata questo mese di dicembre. La famosa Flash 180 è ancora disponibile e lo sarà per circa 12 giorni. La sua disponibilità terminerà alla fine del mese ed è per questo che bisogna fare presto.

Al suo interno gli utenti potranno trovare quello che desiderano, a partire dai minuti senza limiti. In realtà anche i messaggi sono senza limiti, mentre per quanto riguarda la connessione ad Internet, ci sono ben 180 giga in 5G. Il prezzo mensile di soli 9,99 € al mese è per sempre, con il costo di attivazione che è praticamente uguale ma bisognerà pagarlo solo per la prima volta.