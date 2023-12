Il termometro/igrometro per la casa è uno strumento che gli utenti possono decidere di acquistare, nel momento in cui fossero alla ricerca di un qualcosa che gli permetta di verificare in ogni istante la temperatura e l’umidità della propria abitazione. Con Amazon è possibile risparmiare in modo approfondito sul suo acquisto, grazie ad una soluzione economica e funzionale.

Il modello in promozione è composto da due parti, un hub da collegare fisicamente al router di casa, che permetta così al sistema di accedere alla rete, e conseguentemente all’utente finale di goderne tramite l’app ufficiale, ed ovviamente il termometro/igrometro effettivo. Sono entrambi realizzati in plastica di colorazione bianca, materiali di costruzione di discreta qualità, anche se mai troppo resistenti.

Termometro/igrometro, ecco la promozione per la casa

Il punto di forza del prodotto è sicuramente il prezzo di vendita, oggi ha un costo effettivo pari a soli 9,49 euro, godendo oltretutto dell’ulteriore risparmio di 50 centesimi sul prezzo più basso raggiunto, che era stato di 9,99 euro.

Il dispositivo può funzionare solo con la rete WiFi a 2.4GHz, ciò sta a significare che se in casa avete un router che trasmette solo a 5GHz, dovrete dividere la rete, oppure non potrete acquistare il suddetto prodotto. Tra le varie funzioni disponibili abbiamo il controllo vocale, con connessione intelligente, passando anche per i cosiddetti allarmi intelligenti, che permetteranno di inviare un input allo smartphone, nel momento in cui verranno superati determinati livelli e limiti preimpostati da parte dell’utente finale.

La spedizione viene gestita direttamente da Amazon, con consegna rapidissima in pochi giorni, così da non perdere l’occasione di consegnare tutto per l’ormai imminente Natale.