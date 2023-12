Iliad, la NUOVA offerta di Natale è la Flash 180 e costa 9 EURO

Il grande lavoro che stanno facendo i gestori virtuali ultimamente è stato in grado di mettere in difficoltà anche vere e proprie armate. Il mondo della telefonia mobile sta vedendo infatti l’entrata in scena di tante nuove realtà piene di voglia di fare. Soprattutto tra i gestori virtuali ci sono svariate opportunità di gran livello ed è per tale motivo che i provider leader stanno cercando di prendere le dovute contromisure. Tra questi nomi c’è chiaramente anche Iliad, che con il ripetersi delle sue offerte riesce sempre a garantirsi un buon rientro di utenti.

Iliad: ritorna l’offerta migliore, ecco la Flash 180 con tutto incluso nel prezzo

Contrariamente a quanto si evince dai vari film d’amore finiti male, il “per sempre” esiste, soprattutto quando si parla di Iliad. Il famoso gestore che in Italia è riuscito a prendere in mano le redini del gioco per quanto riguarda la telefonia mobile, continua a far parlare di sé.

Il merito è da attribuire soprattutto ad un’offerta, ovvero quella Flash 180 che è stata in grado di scaturire l’arrivo di svariati utenti in passato. Oggi però non siamo qui per ricordare quello che fu, ma per avvisare gli utenti della nuova disponibilità di questa promo.

La Flash 180 infatti è ritornata sul sito ufficiale di Iliad e con i soliti contenuti. Tutti gli utenti che vogliono sottoscriverla, potranno farlo entro un massimo di 15 giorni, siccome terminerà sul finire del mese di dicembre. Al suo interno ci sono sempre minuti e messaggi senza limiti verso tutte le numerazioni con 180 giga disponibili per navigare sul web usando la rete 5G. Il prezzo mensile è di 9,99 €.