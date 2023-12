Il Comune di Roma, in questi giorni, ha stretto un accordo con la società Boldyn Networks per costruire, gestire e mantenere l’infrastruttura 5G e Wi-Fi.

Boldyn Networks è uno dei maggiori neutral host provider esistenti al mondo, ed è una società americana che opera in Europa. Essa, nell’Agosto scorso, è riuscita ad aggiudicarsi l’appalto e la concessione della realizzazione e della gestione di questa nuova infrastruttura, per un periodo di tempo di ben 25 anni.

Ritornando alla città di Roma, l’obiettivo del progetto è quello di renderla una smart city, la più sostenibile e all’avanguardia tra le città europee, con una copertura completa su tutto il suo territorio.

Progetto Roma e i suoi futuri servizi

Il progetto Roma utilizzerà il sistema small-cells, che permetterà di ridurre i consumi energetici e le emissioni elettromagnetiche, garantendo una maggiore sicurezza e sostenibilità ambientale.

Esso prevede inoltre, la copertura di tutte le linee della metropolitana (A, B, C). Stiamo parlando di 83 stazioni e 68 km di gallerie ed in tutte le bande di frequenza per i servizi 4G e 5G.

Inoltre, saranno sviluppati i seguenti servizi:

Un’infrastruttura passiva, inclusi i 2.200 punt i di propagazione del segnale per la copertura in 5G della città, aperta ad ospitare tutti gli operatori, sia essi pubblici o privati;

inclusi i i di propagazione del segnale per la copertura in della città, aperta ad ospitare tutti gli operatori, sia essi pubblici o privati; Una rete di Free WiFi di Roma Capitale , con circa 850 punti di presenza situati in 100 piazze, tra quelle che vedono un maggior afflusso di turisti;

, con circa di presenza situati in tra quelle che vedono un maggior afflusso di turisti; Fornitura, installazione e gestione di circa 1800 sensori IoT e di 2000 telecamere 5G ad alta risoluzione. Il tutto al fine di garantire lo sviluppo di soluzioni Smart City e per servizi di gestione/controllo del territorio.

Insomma, il progetto Roma 5G rappresenta un’importante opportunità per Boldyn Networks per espandersi in Europa, dimostrando così l’importanza del mercato italiano.