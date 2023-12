Kena offre 100 GIGA nella sua promo con uno STREPITOSO regalo

La diatriba che continua tra i vari gestori italiani è ormai roba di tutti i giorni. Gli utenti rispetto al passato sono abituati a cambiare qualora le cose non volgano a proprio favore e questo non è più un mistero. Soprattutto da quando sono arrivati i gestori virtuali le cose sono cambiate in maniera netta. Queste nuove realtà sono state in grado di far cambiare modo di fare agli utenti e soprattutto ai gestori stessi. I provider virtuali sanno gestire al meglio le loro offerte, con costi bassissimi e soprattutto con contenuti che sembrano non finire mai. Per tale motivo le grandi realtà che da sempre si sono occupate di telefonia mobile hanno dovuto adeguarsi, dando vita ad una nuova era. Riesce a difendersi bene attualmente un gestore virtuale in particolare, ovvero Kena Mobile che con le sue offerte detiene la leadership.

Attualmente sul sito ufficiale del provider ce n’è una di offerta interessante insieme alle altre che sta riscuotendo maggior successo. Si tratta di quella che costa solo 5,99 € al mese per sempre.

Kena Mobile, ecco la promo con 100 GB e un regalo

Chiunque dovesse scegliere Kena Mobile può star sicuro: il risparmio c’è e si vede. Con la nuova offerta da 5,99 € al mese, gli utenti potranno avere sempre minuti senza limiti, 200 SMS verso tutti e 100 giga per navigare sul web in 4G.

Inoltre per un anno chi la sottoscriverà potrà beneficiare di ben 50 giga in più ogni mese. L’offerta è ancora disponibile e può essere sottoscritta da alcuni utenti provenienti da determinati gestori.