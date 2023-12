La recente serie di problemi per gli utenti di Windows 11 sembra non conoscere tregua, con il secondo aggiornamento del sistema operativo, KB5026372, a creare nuovi disagi. Distribuito da Microsoft durante il Patch Tuesday di maggio, questo update ha scatenato segnalazioni di gravi problemi, soprattutto riguardo alle reti VPN, in particolare quelle L2TP/IPsec utilizzate da alcune aziende per i propri utenti remoti.

Secondo le testimonianze presenti sul Forum di Microsoft e su Reddit, la cifratura di queste reti sembra non essere più compatibile con le recenti modifiche apportate da Microsoft a Windows 11. Ciò potrebbe causare difficoltà di connessione e funzionamento non ottimale delle VPN, influenzando il lavoro remoto di diverse aziende.

Gli effetti collaterali di Windows 11

Inoltre, alcune segnalazioni su Reddit indicano che l’aggiornamento avrebbe attivato in modo imprevisto la funzione BitLocker, causando un loop continuo nella modalità di riparazione e richiedendo un reset completo del PC con conseguente reinstallazione di Windows 11. Altri utenti hanno lamentato la comparsa delle temute Blue Screen of Death (BSOD) o addirittura spegnimenti improvvisi del PC durante l’installazione dell’aggiornamento.

Windows Latest evidenzia anche che diverse funzionalità di sicurezza precedentemente corrette con il Patch Tuesday di aprile sono state nuovamente danneggiate. Questo ciclo di problemi sembra rappresentare un passo indietro rispetto ai tentativi di miglioramento della sicurezza operati da Microsoft nelle versioni precedenti di Windows 11.

Guardando al futuro, emerge la notizia che la temuta “schermata blu della morte” (BSOD), da tempo associata a problemi di sistema su Windows, sta facendo il suo ingresso anche su Linux. La versione 255 del progetto systemd, utilizzato da diverse distribuzioni Linux come gestore dei servizi di sistema, introduce systemd-bsod. Questo nuovo servizio visualizzerà a schermo intero un messaggio d’errore insieme a un QR Code ogni volta che il sistema raggiunge uno stato di non operabilità.

Un passo indietro nella protezione del sistema operativo

In conclusione, gli utenti di Windows 11 sono attualmente alle prese con una serie di problemi causati dagli aggiornamenti recenti, mentre la presenza della BSOD anche su Linux solleva interrogativi sul futuro delle esperienze di sistema operativo. Sembra che la stabilità e la sicurezza rimangano sfide cruciali per gli sviluppatori di software, indipendentemente dal sistema operativo utilizzato.