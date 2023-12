Il panorama digitale è in costante evoluzione, e con esso cresce la necessità di proteggere la privacy online. In risposta a questa esigenza, Chrome ha annunciato l’introduzione di una nuova funzionalità chiamata Protezione Antitracciamento, mirata a limitare il monitoraggio delle attività degli utenti sui vari siti web.

La fase di test di questa innovativa funzione inizierà il 4 gennaio, coinvolgendo l’1% degli utenti di Chrome a livello globale. Questo è un passo significativo nell’ambito dell’iniziativa Privacy Sandbox, che mira a eliminare i cookie di terze parti per tutti gli utenti di Chrome entro la seconda metà del 2024, soggetto alla risoluzione di eventuali preoccupazioni di concorrenza sollevate dalla Competition and Markets Authority (CMA) del Regno Unito.

Il Ruolo dei Cookie di Terze Parti: Una Storia di 30 Anni

I cookie di terze parti hanno giocato un ruolo cruciale nel contesto web per quasi 30 anni. Sebbene abbiano permesso il monitoraggio delle attività degli utenti, hanno anche sostenuto varie esperienze online, come il login e la visualizzazione di annunci mirati.

Privacy Sandbox si presenta come una soluzione responsabile per eliminare gradualmente i cookie di terze parti in Chrome. Sono stati introdotti nuovi strumenti per i siti che gestiscono i principali casi d’uso, dando agli sviluppatori il tempo necessario per effettuare una transizione graduale. Protezione Antitracciamento sarà inizialmente disponibile solo per una piccola percentuale di utenti, consentendo agli sviluppatori di condurre test e prepararsi per un web senza cookie di terze parti.

Protezione Antitracciamento: Cosa Aspettarsi

I partecipanti al test di Protezione Antitracciamento saranno selezionati casualmente e riceveranno una notifica all’apertura di Chrome. Durante la navigazione, i cookie di terze parti saranno limitati per impostazione predefinita, riducendo così la capacità di monitoraggio degli utenti su diversi siti.

Per gli utenti che potrebbero riscontrare problemi su siti che dipendono fortemente dai cookie di terze parti, Chrome offrirà un’opzione per riattivarli temporaneamente tramite un’icona a forma di occhio sulla barra degli indirizzi.

Preservare l’Accessibilità e la Privacy del Web

Mentre si lavora per rendere il web più privato, Chrome si impegna a garantire alle aziende gli strumenti necessari per mantenere contenuti di alta qualità liberamente accessibili online. La Protezione Antitracciamento è un passo verso la realizzazione di un web universalmente accessibile a tutti, preservando la sua essenza fondamentale di condivisione di testi, video, informazioni educative e comunità online. In questo continuo sforzo, Chrome si conferma come un alleato per una navigazione online più sicura e rispettosa della privacy.