The Walking Dead: Beytrayal. Ebbene si. Dopo un’attenta valutazione della casa editrice Skybound Games, il nuovo videogioco uscito nel settembre del 2023, verrà rimosso dalle piattaforme di istallazione di videogiochi come Steam.

La causa della rimozione di The Walking Dead: Beytrayl

La principale causa della rimozione da tutte le piattaforme di videogiochi di The Walking Dead: Beytrayl è stata semplicemente il suo insuccesso. Il videogioco nel periodo di Settembre del 2023 ovvero al suo lancio, ha avuto il suo picco di giocatori massimo che erano attivi giornalmente. Questo picco si avvicina al numero di 1000 giocatori quando il gioco era della categoria free-to-play, ovvero era disponibile al pubblico gratuitamente. La stangata che ha portato le case editrici ribadendo la Skybound Games e la Other Ocean Group a chiudere e rimuovere The Walking Dead: Beytrayl è stato il passaggio alla versione premium del gioco. Questa formula ha portato una riduzione significativa dei giocatori fino a pochissime decine per giorno. Quindi si è pensato di rimuoverlo dal commercio e non sappiamo se in un futuro verrà modificato e migliorato per far suscitare al giocatore più interesse.

Cosa si farà per i giocatori di questo gioco?

Non c’è una descrizione precisa a riguardo. Dovranno probabilmente dire addio a questo gioco. Alla rimozione di The Walking Dead: Beytrayal dalla libreria, prevista per il 15 Dicembre 2023, Steam ha annunciato che i giocatori verranno rimborsati. Si può richiedere il rimborso attraverso le procedure descritte all’interno di Steam. Non posso dire per altre piattaforme di acquisto, o per conto di terzi avverrà un rimborso al giocatore come fatto da Steam.