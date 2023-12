L’operatore telefonico WindTre ha già un vasto numero di clienti. Tuttavia, questo non basta, dato che l’operatore vuole tenersi stretti a sé i propri clienti. Per alcuni di questi, in particolare, sarà possibile effettuare il cambio offerta presso una delle offerte della gamma WindTre MIA Unlimited e non solo. Potranno inoltre usufruire del primo mese gratuito.

WindTre MIA Unlimited, cambio offerta per alcuni già clienti con primo mese gratis

L’operatore telefonico WindTre ha deciso di stupire i suoi già clienti con una fantastica promozione. Come già accennato in apertura, infatti, l’operatore sta dando la possibilità ad alcuni suoi già clienti di cambiare la propria offerta. In particolare, gli utenti potranno attivare in alternativa le offerte WindTre MIA Unlimited e WindTre MIA Unlimited XL.

Per questi clienti, sarà inoltre possibile usufruire del primo mese dell’offerta in maniera totalmente gratuita, tutto ciò grazie alla nuova promozione denominata Prova Unlimited. Al termine del primo mese di prova, gli utenti potranno decidere se effettuare il cambio offerta oppure se mantenere attiva l’offerta precedente.

Le due offerte proposte per il cambio dall’operatore telefonico WindTre sono davvero super interessanti. WindTre MIA Unlimited, in particolare, include ogni mese giga senza limiti per navigare anche con connettività 5G, minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali e 500 SMS verso tutti. L’offerta WindTre MIA Unlimited XL, arriva ad includere anche SMS senza limiti verso tutti i numeri. Il resto del bundle include le stesse cose della precedente offerta, quindi giga senza limiti e minuti di chiamate illimitati verso tutti.