Vodafone, le nuove SILVER hanno fino a 150 GB e distruggono TIM

Serviva un rinnovamento per Vodafone al fine di garantire il rientro ai suoi vecchi clienti. È questo il caso delle due nuove Silver, offerte mobili che già da qualche settimana stanno riportando indietro tantissimi vecchi clienti. Il compito ora è quello di rendere le cose difficili ai gestori virtuali, che detengono una fetta di mercato molto ampia.

Vodafone sta quindi spingendo con le sue offerte mobili, che includono tutto ciò che serve peraltro con un prezzo molto più basso del solito. Oltre a questo, è anche possibile optare per un regalo, semplicemente scegliendo un metodo di pagamento differente dalla semplice ricarica.

Vodafone, le migliori promo di dicembre sono le due Silver: ecco cosa includono

Le due promozioni mobili, che comprendono minuti, SMS e giga al loro interno, sono sinonimo di grande qualità. Con la rete 4G di Vodafone è infatti tutto più semplice, indifferentemente da che parte del mondo si frequenti.

La prima delle due offerte, che hanno lo stesso nome, costa meno. Ogni mese basteranno infatti 7,99 € per poter avere avere minuti senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobili, SMS senza limiti ancora verso chiunque e infine ben 100 giga in 4G per navigare.

C’è anche la seconda, quella ancor più vantaggiosa. Basta infatti spendere solo 2 € in più, 9,99 per la precisione, al fine di ottenere ben 150 giga in 4G. Oltre a questo ci sono anche qui minuti ed SMS illimitati verso tutti.

Ricordiamo poi che con la scelta del metodo di pagamento mensile SmartPay, gli utenti potranno avere anche anche 50 giga ulteriori in aggiunta, totalmente gratis.