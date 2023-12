TIM Power Supreme Web Easy e Iron fino a 150 GB con un mese GRATIS

Per un provider come TIM, Il mondo delle offerte mobili risulta fondamentale. Il gestore è diventato grande in Italia dopo aver esteso i suoi affari anche a tale ambito e infatti lo si può notare tranquillamente.

Sono ancora molti gli utenti che vorrebbero far parte dell’ecosistema di TIM, anche se con prezzi più bassi rispetto a quelli del passato. Tutto ciò ora è possibile visto che sono disponibili delle offerte che fanno parte della famosissima linea Power. L’obiettivo del gestore è quello di concedere un grande risparmio e soprattutto un regalo entusiasmante in vista del Natale in arrivo.

TIM, questi sono i contenuti delle due offerte Power: costano 6,99 e 7,99 € al mese

TIM in questo momento dispone di due offerte che includono al loro interno il meglio. La prima è la Power Iron, nuova proposta che è molto simile alla seconda, la Power Supreme Web Easy.

Entrambe le soluzioni vantano ogni mese minuti ed SMS senza limiti verso tutte le numerazioni, ma cambia qualcosa. La prima consente di avere 100 giga disponibili in 4G per 6,99 € al mese, mentre la seconda arriva a 150 giga in 4G per 7,99 € al mese.

Ricordiamo che entrambe le offerte possono essere sottoscritte solo ed unicamente da coloro che fanno parte di alcuni gestori ben precisi. Si tratta di Iliad e di tutti i gestori virtuali che operano in Italia. Inoltre c’è anche un altro grandissimo regalo da prendere in esame, ovvero il primo mese totalmente gratuito per tutti. Il pagamento mensile partirà quindi dal secondo mese in poi.