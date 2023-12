WhatsApp, come inviare NOTE VOCALI che si autodistruggono

Col passare del tempo tutti hanno imparato a conoscere WhatsApp e i suoi tempi per gli aggiornamenti. Le ultime novità hanno preso possesso della piattaforma portando gli utenti ad imparare ad utilizzarle al meglio. Nessuno credeva inizialmente che questo 2023 potesse tramutarsi nell’anno del rinnovamento totale della celebre piattaforma di messaggistica ed invece è stato così.

Ora, nonostante l’anno stia volgendo al termine, pare che WhatsApp non abbia alcuna voglia di fermarsi. Alcune modifiche sono state programmate proprio per la fine di questo 2023, come stanno dimostrando gli aggiornamenti che stanno arrivando. Dopo aver visto nella versione beta diverse novità, queste sono sbarcate sull’applicazione in pianta stabile, fornendo agli utenti molteplici possibilità in più rispetto a quelle già esistenti.

Da diversi giorni non si sente altro che parlare della nuova possibilità per le note vocali. Gli utenti che amano la privacy potranno certamente godere di un gran vantaggio.

WhatsApp, adesso le note vocali possono scomparire dopo il primo ascolto

Tutti ricorderanno il momento in cui WhatsApp ha introdotto i messaggi effimeri, quelli che dopo un certo periodo di tempo si cancellano da soli. Sono in seguito arrivate le foto e i video da poter guardare solo una volta, per poi autodistruggersi.

Seguendo sempre la stessa linea, ecco le note vocali di nuova generazione, quelle che possono essere ascoltate solo una volta. Gli utenti che vogliono che il proprio interlocutore possa ascoltare solo una volta la nota audio senza poterla salvare e senza poterla inoltrare, hanno trovato pane per i loro denti.

Basterà inviare la nota vocale e, mentre la si registra, selezionare l’icona a fianco con il numero uno in un cerchietto.