Il Samsung Galaxy Tab S9, rappresenta un’importante novità nel segmento entry-level dei tablet Galaxy di Samsung, grazie all’introduzione di un display AMOLED a 120Hz.

Questo rappresenta un notevole salto di qualità rispetto allo schermo LED del Samsung Galaxy Tab S8 dello scorso anno e porta gli eccellenti display AMOLED, che fino ad ora erano esclusiva dei modelli più costosi, alla portata del più accessibile Galaxy Tab S9.

Nonostante il Galaxy Tab S9 venga commercializzato insieme ai suoi fratelli più costosi e avanzati, il Galaxy Tab S9+ e il Galaxy Tab S9 Ultra, per la prima volta non è necessario optare per un modello superiore per godere di un eccellente tablet Samsung dotato di schermo AMOLED. Dopo alcune settimane di utilizzo del Samsung Galaxy Tab S9 sia per lavoro che per svago, posso confermare che l’aggiornamento al display AMOLED apporta un significativo miglioramento nell’uso quotidiano. Tuttavia, i nostri test indicano che l’autonomia della batteria ne ha risentito notevolmente a seguito di questo upgrade. Inoltre, sebbene il chipset Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 che lo alimenta sia molto performante, non riesce comunque a superare le prestazioni dell’iPad Air (2022) di Apple, più datato e meno costoso.

Design

Il Samsung Galaxy Tab S9 si presenta con un design e una sensazione al tatto molto simili al suo predecessore, il che è comprensibile dato che, con dimensioni che sono 25.43 cm di lunghezza, 16.59 cm di larghezza e 0.58 cm di altezza, con un peso di circa 0.499 kg, ha praticamente le stesse dimensioni. È dotato anche di porte simili, con una presa USB-C su un lato corto e una porta sul bordo lungo a sinistra per collegare una tastiera Samsung Galaxy Tab S9 Book Cover.

Se si tiene il Samsung Galaxy Tab S9 come un foglio di carta, con la porta USB-C rivolta verso il basso, il pulsante di accensione e i tasti del volume si trovano comodamente nella metà superiore del bordo destro.

Sul retro del tablet c’è una leggera sporgenza dove spicca la fotocamera, e sotto di essa si trova una striscia di ricarica magnetica verticale dove è possibile attaccare la stylus inclusa quando non viene utilizzata.

Display

Come i suoi predecessori, il Galaxy Tab S8 sfoggia un display da 11 pollici WQXGA (2.560 x 1.600 pixel) con un refresh rate di 120Hz. Tuttavia, a differenza dei modelli precedenti, questa volta è dotato di un display AMOLED.

Questo è un aspetto di grande rilievo, poiché è il primo anno in cui Samsung rende disponibile lo schermo AMOLED anche nel modello base della serie Galaxy Tab, una caratteristica prima riservata solo alle varianti più costose Galaxy Tab Plus e Ultra. Ma il 2023 è l’anno in cui Samsung standardizza i display AMOLED in tutta la linea Galaxy Tab S9, un cambiamento intelligente.

Probabilmente, questo è anche il motivo per cui il prezzo di partenza del Galaxy Tab S9 di quest’anno è superiore rispetto al modello S8 dell’anno scorso, che aveva un meno vistoso display LED WQXGA da 11 pollici. Durante il periodo di test e recensione del Galaxy Tab S9, ho avuto un’ottima esperienza guardando video e giocando con il tablet. Anche se le prestazioni non sembrano molto diverse rispetto al modello S8 dell’anno scorso.

Quando abbiamo puntato il nostro colorimetro sul Galaxy Tab S9, abbiamo scoperto che il display è notevolmente luminoso e colorato. Ci sono due modalità di visualizzazione, Vivida (impostazione predefinita) e Naturale.

In modalità Vivida, il Samsung Galaxy Tab S9 raggiunge una luminosità massima di 592 nit con la luminosità adattiva attivata, che sale a 749 nit durante la visione di contenuti HDR. Il tablet mi sembra un po’ troppo saturato in modalità Vibrant, e questo è confermato dal nostro ritrovamento che mostra il dispositivo capace di visualizzare il 185.2% dello spettro di colori sRGB e il 131.2% dello spettro DCI-P3, che scendono rispettivamente a 111.3% sRGB/78.8% DCI-P3 in modalità Naturael.

In effetti, è anche più luminoso e colorato del top di gamma di Apple, l’iPad Pro da 12.9 pollici del 2022 (591 nit, 117.1% sRGB/82.4% DCI-P3), anche se i nostri test mostrano che l’iPad Pro più grande raggiunge una luminosità maggiore (fino a 1.577 nit) durante la visione di contenuti HDR rispetto al modello base S9 di Samsung.

Prestazioni

Il Samsung Galaxy Tab S9 che abbiamo recensito è alimentato dal chipset Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 e da 8GB di RAM, un’equipaggiamento che si è dimostrato più che sufficientemente veloce nei miei test pratici.

Durante la mia recensione, non ho avuto lamentele sulle prestazioni di questo tablet poiché tutto sembrava reattivo. Passare da un’app all’altra, modificare contenuti multimediali e giocare è stato fluido e senza problemi. Ho dovuto aspettare un po’ per il caricamento di giochi complessi, ma una volta iniziato a giocare non ho avuto nulla da rimproverare.

I nostri test di performance confermano la mia esperienza, dimostrando che il Snapdragon 8 Gen 2 offre miglioramenti modesti ma significativi rispetto alla versione Gen 1 presente nel Galaxy Tab S8 dello scorso anno.

Come si può vedere dal grafico sottostante, tuttavia, non può competere con i chipset più potenti presenti nei tablet di Apple e Lenovo. L’iPad Air dell’anno scorso, nonostante utilizzi il vecchio chip M1 di Apple, ha superato in termini di prestazioni CPU il Galaxy Tab S9 di quest’anno.

Lo stesso vale per il chipset MediaTek Dimensity 9000 che alimenta il più grande e costoso Lenovo Tab Extreme. Ciononostante, le discrepanze nelle prestazioni tra questi tablet sono minori e non penso che rimarrete delusi dalle prestazioni del Galaxy Tab S9 di Samsung. Rimane un ottimo tablet Android per giocare e guardare film.

Audio

Nonostante i quattro altoparlanti incorporati nel Samsung Galaxy Tab S9 non forniscano molte basse frequenze, offrono comunque un paesaggio sonoro sorprendentemente forte e pieno.

Il tablet supporta Dolby Atmos (anche se è necessario attivarlo prima nel menu Impostazioni, sotto la voce Suoni e vibrazione > Qualità del suono ed effetti) per la visione di contenuti multimediali e durante il gioco, e ho trovato piacevole averlo attivo mentre guardavo film e giocavo. Anche se le basse frequenze sono praticamente inesistenti, la qualità del suono emesso dal S9 è migliore di quanto mi aspettassi e rimane costante anche ad alto volume.

Software

Il Samsung Galaxy Tab S9 viene fornito con Android 13. All’interno troviamo software Samsung come Samsung Notes, Samsung Cloud e Samsung Flow. Queste app sono utili se si possiedono già altri dispositivi Galaxy e si è immersi nell’ecosistema Samsung, poiché facilitano la condivisione dei dati tra i dispositivi. Ma se questo è l’unico dispositivo Samsung che possiedi, non troverai molta utilità nella maggior parte delle app Samsung aggiuntive.

Camera

Il Samsung Galaxy Tab S9 è dotato di una coppia di fotocamere, una frontale con un obiettivo ultra-grandangolare da 12 MP e una fotocamera posteriore da 13 MP.

Questo rappresenta un downgrade rispetto al modello dell’anno scorso, poiché il Galaxy Tab S8 aveva la stessa fotocamera frontale da 12 MP UW e una lente con autofocus da 13 MP più un obiettivo ultra-grandangolare da 6 MP sul retro. Quest’anno Samsung ha rimosso la fotocamera ultra-grandangolare dal retro del modello base del Tab, anche se è ancora presente nei modelli più costosi Galaxy Tab S9+ e Galaxy Tab S9 Ultra.

Sebbene sia un downgrade vedere Samsung rimuovere l’obiettivo ultra-grandangolare dal retro del Galaxy Tab S9, nel mio uso quotidiano non l’ho sentita particolarmente mancare. Probabilmente perché non mi piace l’idea di usare un tablet per scattare foto, quindi se non stessi testando questo tablet per lavoro non avrei mai provato ad usare la fotocamera posteriore invece di tirare fuori il mio telefono.

Le foto e i selfie che ho scattato sembravano nitidi e colorati, e non ho lamentele riguardo alle fotocamere e al software di fotoritocco disponibili sul Galaxy Tab S9.

Autonomia

Samsung sostiene che il Galaxy Tab S9 possa durare fino a 15 ore con una carica completa, e forse si può avvicinare a quella durata se si è molto attenti. Tuttavia, nel nostro test di batteria, che prevede la navigazione continua su Internet via Wi-Fi con la luminosità dello schermo impostata a 150 nit, il nostro Tab S9 è durato a malapena 9 ore prima di spegnersi.

Quando abbiamo disattivato il refresh rate adattivo e bloccato il Galaxy Tab S9 a 60Hz per cercare di conservare la batteria, è riuscito a malapena a raggiungere le 9 ore e 14 minuti nel nostro test di batteria prima di esaurire l’energia.

Questo risultato è accettabile ma non eccezionale, e rappresenta oltre 3 ore in meno rispetto a quanto durava il suo predecessore nello stesso test. Ciò è probabilmente dovuto al fatto che il modello dell’anno scorso aveva uno schermo LED, mentre il Galaxy Tab S9 ha un display AMOLED più esigente e avido di energia.

Personalmente, penso che la perdita di autonomia della batteria valga la pena per il colore extra, il contrasto e la luminosità che si ottengono con lo schermo AMOLED del Samsung Galaxy Tab S9, ma è importante sapere che non si può aspettare la stessa eccezionale durata della batteria che abbiamo amato nel Galaxy Tab S8.

Conclusioni

Il Samsung Galaxy Tab S9 rappresenta un miglioramento rispetto al già apprezzato Galaxy Tab S8 del 2022, stabilendo un nuovo standard per i tablet Android. Il punto di forza principale di questa nuova versione è il display, ora un AMOLED, che migliora notevolmente l’esperienza visiva rispetto al modello dell’anno precedente.

Sebbene il Galaxy Tab S9 non abbia fatto significativi progressi in termini di potenza e efficienza energetica, e nonostante il suo prezzo sia aumentatorispetto al modello precedente, il miglioramento apportato al display giustifica in parte questo aumento.

Per coloro che trovano il prezzo eccessivo, il Galaxy Tab S8 rimane una valida alternativa. Pur avendo uno schermo di qualità inferiore, offre una maggiore durata della batteria e un costo inferiore. Un’altra opzione degna di considerazione è l’iPad Air del 2022 di Apple. Se si è disposti ad utilizzare iPadOS, offre prestazioni superiori, fotocamere migliori e accesso all’App Store di Apple, il tutto a un prezzo inferiore rispetto al nuovo Galaxy Tab S9.

Il prodotto è disponibile direttamente su Amazon.