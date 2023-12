Rockstar Games ha voluto stupire il mondo e ci è riuscita benissimo con il trailer di GTA VI. Il filmato è già entrato nella storia tanto che il Guinness World Record ha certificato ben tre differenti riconoscimenti.

La particolarità del trailer di GTA VI, tuttavia, risiede nella sua estrema vicinanza ad eventi reali. Attraverso i social network fittizi è possibile vedere una varietà di situazioni assurde che, solo in seguito, si sono rivelate essere reali.

Basti pensare alla ragazza che twerka sul tetto di una macchina in movimento o all’alligatore che entra nel supermercato. Anche la donna con i martelli in mano e l’uomo che innaffia le piante in perizoma sono tutti eventi verificatisi realmente a Miami o, più in generale in Florida.

GTA VI non è ancora uscito ma sta già avendo problemi a livello legale, il Joker della Florida portare Rockstar Games in tribunale

Ecco quindi che non sorprende scoprire che anche il personaggio visibile nell’immagine in apertura di articolo è ispirato ad una persona realmente esistente. Si tratta del criminale conosciuto come Joker della Florida, il cui vero nome è Lawrence Sullivan, per via dei suoi vistosi tatuaggi sul viso che comprendono labbra, guance ed occhi.

Dopo aver visto il trailer di GTA VI, Lawrence Sullivan, ha postato su TikTok un filmato indirizzato a Rockstar Games in cui diceva: “Parliamo! Dobbiamo parlare del fatto che dovete darmi tipo un milione o due. Il Joker della Florida non accetta questo, avete preso il mio aspetto, avete preso la mia vita“.

Il video è stato successivamente rimosso, ma la provocazione ormai è stata lanciata. Ricordiamo che anche in seguito all’uscita di GTA V è successo qualcosa di simile. L’attrice Lindsay Lohan aveva intentato causa a Rockstar Games per una presunta somiglianza con uno personaggio del gioco. Chiaramente la causa ha visto trionfare gli sviluppatori senza grossi problemi.