WindTre, il regalo di Natale che tutti sognano lo offre l'operatore

Le offerte WINDTRE con smartphone incluso offrono ai clienti l’opportunità di acquistare uno smartphone a rate, combinato con una tariffa mobile che include minuti, SMS e Giga. Queste offerte rappresentano una parte importante dell’offerta commerciale di WINDTRE, che mette a disposizione una vasta gamma di dispositivi disponibili per l’acquisto rateale, con la possibilità di risparmiare sul costo complessivo.

Il funzionamento delle offerte WINDTRE con telefono incluso è piuttosto semplice e si basa su diversi elementi:

Un anticipo da pagare all’attivazione dell’offerta, anche se in alcuni casi non è richiesto alcun pagamento iniziale.

da pagare all’attivazione dell’offerta, anche se in alcuni casi non è richiesto alcun pagamento iniziale. Una spesa iniziale per l’attivazione della rateizzazione, generalmente pari a 6,99 euro.

per l’attivazione della rateizzazione, generalmente pari a 6,99 euro. Il pagamento di rate mensili fisse per 24 o 30 mesi, a seconda del modello e dell’offerta scelti.

fisse per 24 o 30 mesi, a seconda del modello e dell’offerta scelti. Una rata finale solitamente azzerata se il cliente mantiene attiva la rateizzazione per l’intera durata contrattuale.

Per poter accedere a queste offerte, è necessario avere una tariffa mobile WINDTRE attiva, che può essere già in uso o attivata in concomitanza con l’offerta smartphone incluso. La scelta della promo è cruciale poiché influisce sul costo dello smartphone, sia per l’anticipo che per le rate mensili. Le tariffe mobile di WINDTRE sono soggette a un adeguamento annuale in base all’inflazione, mentre la rata mensile per lo smartphone rimane fissa per tutta la durata del contratto. Le opzioni di pagamento includono l’addebito su carta di credito o conto corrente, o un finanziamento tramite una finanziaria partner di WINDTRE.

Per attivare un’offerta con telefono incluso, i clienti possono recarsi in un negozio WINDTRE per selezionare il modello e le condizioni desiderate oppure prenotare online e ritirare in negozio. Le offerte per dicembre 2023 includono diverse tariffe, tra cui SUPER 5G, START 5G, FULL 5G, PACK PROTECT 5G, UNLIMITED 5G e PROTECT UNLIMITED 5G, ognuna con diverse condizioni e vantaggi.

Gli smartphone disponibili a novembre 2023 includono diversi modelli di marche rinomate come Apple, HONOR, Motorola, OPPO, Samsung, TCL, Xiaomi e ZTE. Il costo effettivo per l’acquisto a rate varia a seconda della tariffa scelta e del modello di smartphone. In aggiunta, WINDTRE offre servizi aggiuntivi come Più Sicuri Mobile per la protezione online e la possibilità di trade-in per ottenere un rimborso attraverso Reload exChange.