Se state cercando un paio di cuffiette wireless che vi accompagnino durante i vostri tragitti in treno, bicicletta, in palestra, oggi abbiamo il prodotto perfetto che fa per voi.

La piattaforma Amazon sta proponendo le Samsung Galaxy Buds 2 Pro ad un prezzo molto interessante. Potrebbe essere un ottimo regalo di Natale. Andiamo a scoprire tutti i dettagli.

Samsung Galaxy Buds 2 Pro ad un prezzo interessante su Amazon

I Galaxy Buds 2 Pro partono quindi da basi solide, ma portano con sé anche aspettative molto elevate: per questo nuovo modello, Samsung è riuscita a migliorare aspetti già eccellenti nei primi Buds Pro, mantenendo però i punti di debolezza che ci avevano fatto storcere il naso. C’è però una grossa novità, che li rende gli auricolari ideali per gli audiofili dotati di uno smartphone Samsung: il nuovo codec proprietario di Samsung, che porta l’audio Hi-Fi a 24 bit.

Il nuovo modello riprende molto dai precedenti Galaxy Buds Pro, ma i nuovi Buds 2 Pro hanno un design più affusolato e sottile, che risulta più comodo all’orecchio. Sono anche piuttosto leggeri (5,5 grammi per auricolare) e in generale si possono indossare anche a lungo senza particolari fastidi.

Tuttavia, trattandosi sempre di auricolari che occupano interamente il padiglione auricolare, possono risultare meno confortevoli di altri modelli: a seconda della forma del vostro orecchio e del vostro livello di tolleranza, potreste trovarvi a sistemarli di tanto in tanto. Ottima la resistenza ai liquidi, con certificazione IPX7, ossia resistenza ad immersioni temporanee. Sulla piattaforma, a questo link, sono disponibili al prezzo di 127.13 euro.