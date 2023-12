La ricerca in questione è stata condotta su un campione di 4.000 persone residenti in Italia, Francia, Germania e Stati Uniti. Lo scopo di questa analisi è quello di esaminare la percezione generale che la società ha delle tecnologie digitali e nello specifico qual è il loro impatto sulla vita quotidiana delle persone. Inoltre, a tutti i partecipanti è stato chiesto di autovalutare le proprie competenze.

Da quanto emerso dai dati raccolti sembra che gli italiani traggano un grande beneficio dalle tecnologie digitali in diversi settori: informazioni (70%), per cultura (68%) e per fare shopping (58%). A confermarlo è Lorenzo Tagliavanti il Presidente della Camera di Commercio di Roma.

Cosa pensano gli italiani delle tecnologie digitali?

Inoltre, sempre secondo quanto emerso dalla ricerca, l’88% degli italiani crede che le tecnologie abbiano fortemente aiutato il settore imprenditoriale e quello produttivo. Sembra infatti che per molti cittadini la tecnologia abbia aiutato a crescere piccole aziende. Non mancano però coloro che credono che queste innovazioni possano avere un forte impatto sulla riduzione dei posti di lavoro agevolando così anche il divario tra coloro che sono in possesso di competenze digitali.

Inoltre, secondo i dati rilasciati dalla ricerca “Innovation Impact” realizzata da Ipsos, sembra che gli italiani siano quelli che sentono di avere un maggior livello di competenza quando si parla dell’uso di questi dispositivi, rispetto agli altri cittadini europei e a quelli americani. Infatti, l’autovalutazione media emersa è del 6,7 contro il 6,2 che invece è emerso negli altri Paesi.

In generale, il 70% dei partecipanti alla ricerca ha affermato che le tecnologie digitali hanno reso la vita più facile, ma anche decisamente più stressante. Inoltre, ulteriori dubbi emersi sono quelli che riguardano il concretizzarsi di una sorta di isolamento relazionale. E non è tutto. C’è poi chi ha continue perplessità riguardanti la sicurezza e l’utilizzo dei dati. Molti sono anche preoccupati per la questione delle fake news e su come queste si inseriscono nel sistema informativo maggiormente utilizzato dalle società in questo periodo fortemente digitalizzato. Queste perplessità sono una continua fonte di preoccupazione per i cittadini. Perplessità che, secondo quanto emerso da queste ricerca, accompagnano la maggioranza degli utenti nel loro immergersi nelle tecnologie digitali.