PayPal, ecco come ottenere un RIMBORSO di quanto speso

Uno dei servizi di pagamento più importanti e soprattutto sicuri che esistono in giro per il mondo è sicuramente PayPal. Questa soluzione consente di acquistare su tutti i negozi che il web supporta e anche di trasferirsi il denaro in maniera privata tra amici.

Allo stesso tempo c’è anche una protezione sugli acquisti, che copre tutte le transazioni effettuate mediante la modalità “Beni e servizi“, utilizzata di solito per acquistare qualcosa dal web. Diversi utenti si sono ritrovati ad avere avuto problemi con il venditore, acquistando un prodotto e poi non ricevendolo o magari ricevendo merce non conforme a quanto acquistato.

In questi casi bisogna procedere immediatamente al fine di ottenere un rimborso completo o parziale, così da recuperare in maniera rapida i propri soldi.

PayPal: ecco come richiedere un rimborso senza problemi

Innanzitutto ci sono 180 giorni per sollevare una controversia. Una volta entrati nella pagina principale di PayPal sul web, bisogna fare clic su “Altro“. Da qui si sceglierà “Vai al centro risoluzioni“, in modo da poter poter segnalare il proprio problema aprendo una nuova controversia.

Si aprirà una pagina con la transazione da segnalare. Subito dopo bisognerà fare clic su “Continua“, procedendo con il modulo di rimborso. Bisognerà descrivere il problema fornendo tutti i dettagli di base della transazione. Sarà necessario poi proseguire confermando di aver contattato anche il venditore ed in seguito inserire una ricevuta di consegna o qualcosa che possa supportare il proprio reclamo. Dopo aver completato tutto, bisognerà solo cliccare su “Invia“.

Infine basterà attendere 20 giorni affinché il venditore possa risolvere il vostro problema dopodiché se ne occuperà PayPal.