La settimana del Black Friday ha reso, se possibile, ancora più evidente il successo di PayPal tra le piattaforme per i pagamenti online. Sempre più utenti oramai si affidano a questo portale digitale che consente di effettuare acquisti, senza comunicare ogni volta i dati della propria carta di credito o della propria carta di debito.

PayPal, il problema della sicurezza legato al phishing

Certamente PayPal, ad oggi, rappresenta uno dei servizi già sicuri della rete relativamente all’home banking ed ai pagamenti online. Parlare di rischio zero per la piattaforma digitale sarebbe però azzardato. Anche in relazione a PayPal, i pericoli legati al phishing sono numerosi.

In linea con quanto fatto per i correntisti delle principali banche italiane, i cybercriminali intercettano quotidianamente i clienti di PayPal attraverso mail ed SMS fasulli. Gli hacker della rete cercano di attirare l’attenzione del pubblico attraverso comunicazioni che annunciano accrediti sul conto online degli utenti di PayPal o anche chiusura unilaterale dello stesso conto.

Interessati dalla comunicazione, gli utenti cliccano sui link in allegato ai messaggi via mail o SMS. Proprio questo espone gli utenti ad un potenziale rischio. Indirizzati in automatico su un portale fasullo, gli utenti vengono spinti ad inserire le loro credenziali d’accesso.

Seguendo la trappola degli hacker, i clienti di PayPal potrebbero andare in contro a diversi rischi. I cybercriminali potrebbero infatti aver gioco facile nel creare profili fake online e rubare i dati personali dei singoli utenti, Ma le evenienze potrebbero anche essere peggiori con il furto di ingenti somme di denaro dal conto degli utenti.