Truffa agli utenti e alle BANCHE, il messaggio ruba soldi in pochi secondi

Il periodo natalizio sta mostrando una nuova truffa in giro per gli indirizzi e-mail degli italiani. Fare attenzione è obbligatori, trattandosi di un tentativo di phishing che potrebbe ingannare veramente chiunque.

In basso potete notare tutti i passaggi tramite i quali la truffa è stata architettata, siccome abbiamo incollato il messaggio per intero.

Truffa in corso: ecco il messaggio dal quale prendere subito le distanze

“CIAO in generale, vorrei chiarire ora il perché della mia e-mail.

Non molto tempo fa, un mio amico mi ha suggerito di registrarmi su un nuovo forum di appuntamenti per incontri veloci e caldi. È proprio su questo forum che mi sono imbattuta in un profilo molto interessante dove c’erano alcune foto ed era indicato proprio il tuo indirizzo postale a cui sto scrivendo adesso.

Mi sei piaciuto fin da subito e molto soprattutto dando uno sguardo alle tue fotografie e ho deciso personalmente di scriverti per invitarti su questo nuovo portale.

Lì ho creato la mia pagina dove ho pubblicato più informazioni su di me, comprese le mie informazioni di contatto e molte foto in modo che tu possa farti un’idea migliore di me. Sono sicuro che ti piacerà! Una volta che inserirai le tue info, potrai trovare il mio profilo e potremo quindi parlare insieme per tutto il tempo che tu vuoi. Ti aspetto lì”.

Questo messaggio purtroppo sta portando tanti problemi agli utenti ed è per questo che abbiamo scelto di metterli in guardia. Basta effettivamente non fidarsi e dare un’occhiata più approfondita. Una volta dato uno sguardo all’indirizzo mail del mittente, ci si renderà conto subito che c’è qualcosa che non va. Ricordiamo comunque che la cosa più importante è non cliccare sui link.