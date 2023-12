Con l’operatore telefonico WindTre sarà possibile attivare due interessanti offerte, sia di rete mobile che di rete fissa, ad un costo davvero eccezionale. Tutto questo grazie alla nuova promo convergente denominata WindTre Convergenza Special Promo Green. Gli utenti potranno infatti attivare l’offerta mobile WindTre GO 100 XXS ad un costo mensile davvero basso di appena 4,99 euro. Ecco qui di seguito i dettagli.

WindTre, arriva la nuova promo Convergenza Special Promo Green

Con la nuova Convergenza Special Promo Green, gli utenti potranno attivare due favolose offerte mobile e di rete fissa convergente dell’operatore telefonico WindTre. Come già accennato in apertura, gli utenti potranno quindi attivare l’offerta di rete mobile denominata WindTre GO 100 XXS.

Quest’ultima ha un costo per il rinnovo mensile davvero molto basso di soli 4,99 euro. Nonostante questo, il bundle dell’offerta include fino a 100 GB di traffico dati per navigare con connettività 4G, minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali e 50 SMS verso tutti. In accoppiata, gli utenti potranno anche attivare un’offerta di rete mobile della gamma Super Fibra ad un prezzo di 19,90 euro al mese.

L’offerta mobile convergente WindTre GO 100 XXS sarà però attivabile da tutti i nuovi clienti che passeranno da alcuni operatori. Fra questi, come segnalano i colleghi di Mondomobileweb.it, sono compresi Alpha Telecom, BT Enia Mobile, BT Italia Mobile, BT Italia full MVNO, Bladna Mobile, CM Link, COOP Full, COOP Italia Voce, DIGI Italy, DIGI MOBIL, DIGITEL, Daily Telecom, ENEGAN, ERG Mobile, Europe Energy, FEDER MOBILE, Fastweb Full, Fastweb Mobile, GreenICN, GreenICN New, Intermatica, Intermatica New, Italiacom, MUNDIO, NEXTUS, NEXTUS NEW, NOITEL, NOITEL NEW, NOITEL.IT, NT Mobile, NV mobile, NV mobile New, OPTIMA, OVUNQUE, Optima, PLDT Italia Smart Pinoy, PLINK, PLINTRON, PosteMobile, PosteMobile Full, RABONA, RABONA MOBILE, RABONA NEW, Ringo Mobile, SPUSU, TELMEKOM, TDM, Telogic, Tiscali, Uno Mobile, WINGS Mobile, WITHU, Afinna One e Vianova.