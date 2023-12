Per chi non lo sapesse, la piattaforma Amazon propone molti prodotti usati o ricondizionati, ad un prezzo molto più basso rispetto al nuovo.

Tutti questi prodotti sono verificati dal colosso stesso che dispongono delle caratteristiche indispensabili per poter essere rivenduti. Oggi vogliamo parlarvi del computer da gaming Predator Triton 300 SE PT314-51s-70AY.

Amazon: Predator Triton 300 SE PT314-51s-70AY usato ad un prezzo top

Domina il gaming con prestazioni al livello di un pc desktop con il più recente processore Intel Core di 11a generazione i7-11370H, la scheda grafica NVIDIA GeForce RTX 3060 6 GB, memoria SSD da 512 GB e fino a 24 GB di RAM DDR4 3200 MHz. Annienta la competizione con il tuo gaming laptop Predator grazie al display 14″ FHD IPS e refresh rate di 144 Hz. Goditi un gameplay fluido, vibrante e dinamico su uno schermo dai colori intensi e realistici.

Il Menu Start è ridisegnato, con nuove possibilità per rimanere in contatto con le persone a cui tieni e accedere al mondo dell’informazione. Il nuovo sistema operativo è ideale per esprimerti e creare liberamente con il tuo PC portatile. Le tecnologie di raffreddamento termico AeroBlade 3D Fan di 5a generazione e Vortex Flow aumentano in modo efficiente la circolazione generale dell’aria assicurando al tuo notebook gaming Predator le prestazioni ottimali.

Predator Triton 300 SE è un pc portatile da gaming leggero e sottile pronto per ogni sfida; l’autonomia di 8 ore e il display con cornici sottili ti consentiranno di affrontare i tuoi avversari ovunque. La piattaforma sta proponendo il prodotto usato, ma in ottime condizioni al prezzo di 908.49 euro. Visitate questo link per maggiori dettagli.