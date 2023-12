Gli iPhone, la famosissima linea di smartphone progettati e prodotti da Apple, che sia avvale d

Del sistema operativo iOS rappresebta, a tutti gli effetti, uno dei modelli di cellulari più apprezzato e amati degli ultimi anni.

Ogni anno, Apple lavora ad un nuovo modello da sviluppare e commercializzare e, ogni anno, file e file di persone attendono fuori ai negozi Apple per accaparrarsi l’ultima versione di iPhone disponibile sul mercato.

Insomma il successo di questo marchio non ha prrecedenti e sembra essere destinato a durare ancora a lungo.

Tuttavia, malgrado l’iPhone rappresenti uno degli smartphone migliori del momento, esso non è privo di problematiche.

iPhone, ecco come ripristinare il funzionamento del tasto del volume

Se siete in possesso di un iPhone, potrebbe capitare che il tasto del volume, dopo un po’, smetta di funzionare.

A tal proposito di seguito, vi forniamo alcune soluzioni che potete mettere in pratica per ripristinare il suo funzionamento o sostituirlo.

Verificate che i pulsanti del volume siano attivi.

Per sincerarvi di questo, andate su Impostazioni e poi su Suoni , e controllate che la relativa opzione sia accesa .

In caso di rottura del tasto potete utilizzare la funzione Assistive Touch.

Per attivarla andate sempre in Impostazioni, poi su Accessibilità , Touch ed infine su AssistiveTouch .

Attivate l'opzione e selezionate " Doppia scheda " sotto il menù di Azione personalizzata . Poi, cliccate su " Volume Giù" e selezionate " Pressione prolungata ", infine scegliete " Volume su ".

È possibile regolare il volume anche attraverso il Centro di Controllo utilizzando lo slide presente alla destra di quello per la regolazione della luminosità.

Speriamo di esservi stati utili !