Approfittando della promozione natalizia di Kena Mobile, potrai godere di un mese gratuito e di ben 50 gigabyte extra di traffico dati per un intero anno. Un’opportunità imperdibile che si presenta a soli 6,99 euro al mese, rendendo questa promozione un regalo ideale in vista delle festività imminenti.

La tariffa natalizia di Kena Mobile, disponibile sia per nuove attivazioni che per chi desidera cambiare gestore, è un’occasione da non lasciarsi sfuggire. La portabilità è inclusa, ma è importante notare che è valida solo per alcuni gestori virtuali, i quali saranno elencati di seguito.

Kena Mobile a soli 6,99 euro al mese, incluso il Servizio VoLTE

Passiamo ora a esaminare i dettagli della Kena Mobile Promo Natale. Questa conveniente offerta, attivabile esclusivamente online, include 130 gigabyte di traffico internet in 4G con velocità massima fino a 60 Mbps in download e 30 Mbps in upload. Inoltre, offre minuti illimitati per chiamate verso qualsiasi gestore, sia mobile che fisso, in tutta Italia, oltre a 200 messaggi al mese. Nel canone mensile è compreso anche un generoso bonus di 7 gigabyte di internet in roaming da utilizzare durante i viaggi in Europa.

Il prezzo mensile richiesto per accedere a questa vantaggiosa promozione è di soli 6,99 euro. Ma le buone notizie non finiscono qui: attivando questa offerta, potrai godere del primo mese completamente gratuito, sia che tu richieda un nuovo numero che effettui la portabilità da uno dei gestori elencati, tra cui Iliad, Poste Mobile, Tiscali, e molti altri.

Inoltre, la Kena Mobile Promo Natale include nel prezzo il Servizio VoLTE, assicurando una qualità audio superiore nelle tue chiamate. La comodità della Ricarica Automatica è anch’essa inclusa, consentendoti di rinnovare automaticamente la tua promozione tramite addebito bancario. E non è tutto: con questo servizio, potrai godere di ulteriori 50 gigabyte di internet ogni mese.

Zero costi iniziali con Kena Mobile

Considerando anche i costi, è importante sottolineare che il costo iniziale è completamente azzerato grazie all’iniziativa natalizia di Kena Mobile. In conclusione, questa promozione natalizia si presenta come un’opportunità unica per chi cerca un’offerta conveniente e ricca di vantaggi, perfetta per festeggiare il Natale e l’arrivo del nuovo anno con connessione e chiamate illimitate. Non farti sfuggire questa straordinaria occasione di risparmio e convenienza!