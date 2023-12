Le novità in casa WhatsApp non finiscono mai. Nel corso degli anni, infatti, Marc Zuckerberg ha ampliato le feature e le funzionalità della sua app di messaggistica istantanea rendendola sempre più utile e completa. Una delle feature più apprezzate dagli utenti sono stati ad esempio i messaggi effimeri, ovvero quei messaggi, foto o video che si potevano ascoltare una sola volta per poi sparire nel nulla. A quanto pare, questa funzionalità è ora arrivata ufficialmente anche per quanto riguarda i messaggi vocali. Vediamo qui di seguito i dettagli.

WhatsApp introduce ufficialmente i messaggi vocali effimeri

Marc Zuckerberg ha da poco introdotto una importante novità di rilievo sulla propria app di messaggistica istantanea. Come già accennato in apertura, infatti, WhatsApp si è nuovamente arricchita con una nuova funzionalità legata ai messaggi vocali. Come quanto fatto per i messaggi scritti, le foto e i video, ora gli utenti potranno inviare messaggi vocali che si ascolteranno una volta sola.

I destinatari dei messaggi vocali effimeri potranno dunque ascoltare questi ultimi solo una volta, dopo di che non saranno più disponibili. Una funzionalità sicuramente interessante, soprattutto in alcuni contesti. La distribuzione di questa nuova funzionalità è già avviata per i dispositivi con a bordo IOS, mentre sarà distribuita anche sui dispositivi con a bordo Android nel corso dei prossimi giorni.

Insomma, la nota app di messaggistica istantanea WhatsApp si arricchisce sempre di più di tantissime nuove funzionalità e feature e tutto questo le permetterà di competere ancora con la sua controparte rivale, ovvero l’app di messaggistica Telegram.