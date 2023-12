Un paio di cuffie Bluetooth sono sempre un ottimo regalo, soprattutto per una persona che le utilizza quotidianamente. Se le cuffie non sono di qualità, dopo qualche ora di utilizzo inizieranno a cracchiare.

La piattaforma Amazon sta proponendo, tra i tanti prodotti in sconto, anche SoundPEATS Air3 Auricolari Bluetooth V5.2. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

SoundPEATS Air3 Auricolari Bluetooth V5.2 in sconto su Amazon

Gli auricolari che sta proponendo la piattaforma Amazon in questo periodo dispongono dell’ultimo chip Qualcomm QCC3040 e l’avanzata tecnologia TrueWireless Mirroring sono integrati negli SoundPEATS auricolari Bluetooth, che garantiscono un suono superiore, una connessione impeccabile e gli altoparlanti Bluetooth V5.2 e 14,2 mm bio-composti analizzano accuratamente i dettagli , offrono un ampio campo sonoro e un suono delicato per farti godere di note immensamente belle senza intoppi.

Questi auricolari wireless, dotati di codec APTX-Adaptive, supportano la qualità del suono ad alta definizione a 420khz 24bit e possono essere commutati automaticamente allo stato di bassa latenza. Con la funzione di capiscono indossi, l’audio va in pausa quando togli le tue Air3, e riprende quando le indossi di nuovo: così non ti perdi una nota. Ogni cuffietta bluetooth ha due microfoni, uno per catturare la tua voce nel modo migliore e l’altro per ridurre il rumore ambientale.

Con la tecnologia di eliminazione del rumore cVc 8.0 di alto livello, gli SoundPEATS auricolari senza fili possono migliorare la chiarezza della voce delle chiamate, ridurre il rumore ambientale intorno a te durante le chiamate per garantire che l’altro lato possa sentirti chiaramente. Supportano la modalità gioco con tecnologia leader del settore che riduce la latenza fino a 60 ms per gli auricolari e 80 ms per l’intera connessione per realizzare la sincronizzazione audio e video. Seguite questo link per acquistarle a 59.99 euro a cui si può aggiungere un coupon sconto del 10%.