Il 7 dicembre segna una svolta significativa per la Francia, con l’avvento del “D-Day del sovranismo digitale francese” il giorno successivo. Ministri, sottosegretari e dirigenti ministeriali, come parte di un nuovo decreto governativo firmato dalla premier Elizabeth Borne il 22 dicembre, sono ora tenuti a disinstallare le applicazioni di messaggistica istantanea come WhatsApp, Signal e Telegram dai loro dispositivi. La ragione dietro questa mossa audace è la promozione dell’uso esclusivo di un’applicazione di messaggistica nazionale chiamata Olvid, sviluppata da una startup parigina nel 2019.

Ministri francesi abbracciano Olvid: la mossa contro le app straniere

L’obiettivo dichiarato è duplice: migliorare la sicurezza delle comunicazioni e delle informazioni condivise e avanzare verso una maggiore sovranità tecnologica francese. Olvid si presenta come un’alternativa sicura e nazionale, senza connessioni dirette al numero di telefono, alla rubrica o all’indirizzo email dell’utente. L’identità dell’utente è tutelata attraverso un collegamento basato su codice QR o link con autenticazione a quattro cifre.

Una delle caratteristiche peculiari di Olvid è l‘assenza di segnalazioni di invio, ricezione o lettura dei messaggi, né indicazioni sullo stato online o di scrittura dell’interlocutore. La startup afferma che Olvid sia “l’applicazione di messaggistica più sicura al mondo”. Inoltre, la sicurezza è talmente prioritaria che nemmeno gli utenti possono sapere se i loro contatti utilizzano l’applicazione.

La scelta di abbandonare le app di messaggistica convenzionali ha suscitato controversie, con accuse di compromettere la sicurezza e la privacy da parte di Meredith Whittaker, presidente di Signal. Tuttavia, il governo francese, avendo già conferito a Olvid due certificazioni di sicurezza di primo livello, sostiene di aver garantito la massima protezione alle comunicazioni dei ministri e del personale. Sui giornali francesi, Olvid è persino etichettata come “l’app delle élite”.

Una strategia ampia per ridurre la presenza delle tecnologie straniere

L’agenzia nazionale francese per la cybersecurity ha riconosciuto la sicurezza dell’app con due certificazioni di primo livello, rendendola l’app di riferimento per istituzioni e aziende. Ministeri, forze armate e aziende francesi di rilievo, come Capgemini e Veolia, già utilizzano Olvid. Con oltre 150.000 download in pochi giorni, la startup parigina registra un successo senza precedenti, ma la vera sfida del sovranismo digitale transalpino è solo all’inizio. Con la sua diffusione su larga scala, gli esperti saranno in grado di testare l’effettiva sicurezza di Olvid, lanciando così la scommessa del sovranismo digitale in Francia.