In questo periodo la piattaforma Amazon sta proponendo un bel po’ di prodotti, anche tecnologici, a prezzo scontato. Si tratta di un’ottima occasione, se consideriamo anche il fatto di dover fare dei regali per il periodo Natalizio che è appena iniziato.

Oggi vogliamo parlarvi dello smartphone Motorola Moto G84, completo sotto tutti i punti di vista con alcune eccellenze. Attualmente scontato del 19% rispetto al prezzo di listino. Scopriamo insieme tutti i dettagli e la scheda tecnica del prodotto.

Motorola Moto G84 in offerta su Amazon

Dispone di un grande display da 6.5 pollici con una risoluzione di 2400×1080 pixel. Le funzionalità offerte da questo Motorola Moto G84 sono veramente tante e all’avanguardia. A cominciare dal modulo 5G che permette un trasferimento dati e una navigazione in internet eccellente.

Questo Motorola Moto G84 è un prodotto con pochi competitor per ciò che riguarda la multimedialità grazie alla fotocamera da ben 50 megapixel che permette al Motorola Moto G84 di scattare foto di alta qualità con una risoluzione di 8165×6124 pixel e di registrare video in alta definizione alla risoluzione di 1920×1080 pixel.

Monta un processore Snapdragon 695 Qualcomm SM6375 con GPU Adreno 619, 12 GB di memoria RAM e 256 GB di memoria interna espandibile con l’utilizzo di una semplice MicroSD. Batteria LiPo da 5000 mAh con ricarica rapida e sistema operativo pre installato Android 13. Seguite questo link per acquistarlo a soli 244 euro. Insomma, sicuramente un ottimo prodotto da regalare o da acquistare per se stessi, date un’occhiata alla pagina ufficiale della piattaforma per maggiori dettagli a riguardo.