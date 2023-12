La connettività satellitare dell’iPhone, recentemente resa disponibile anche in Italia, ha suscitato grande interesse e apprezzamento, soprattutto negli Stati Uniti, dove è stata accolta come una vera e propria innovazione nel campo del soccorso e della sicurezza. Un articolo proveniente dagli Stati Uniti ha focalizzato l’attenzione sulle reazioni dei soccorritori di fronte a questa nuova funzionalità introdotta da Apple, definendola addirittura un vero salvavita.

iPhone propone i suoi SOS satellitari

Il vicedirettore del dipartimento dello sceriffo della contea di Los Angeles, Mike Leum, ha fornito dettagli significativi sull’efficacia di questa caratteristica. Inoltre, ha sottolineato che sono stati effettuati dozzine di salvataggi attraverso l’uso della funzionalità SOS Emergenze via satellite di iPhone.

Secondo Leum, il principale vantaggio di questa funzionalità è rappresentato dalla notifica immediata che ricevono i soccorritori. In questo modo viene consentito alle persone coinvolte di ricevere supporto vitale avanzato entro un’ora, aumentando così significativamente le loro probabilità di sopravvivenza. In alcuni casi, le vite delle persone sono state salvate al 100% grazie a questa innovativa funzione.

Leum ha inoltre evidenziato la comunicazione bidirezionale fornita da questa feature. Inoltre, ha sottolineato che quando gli utenti inviano un messaggio di testo al 911, il call center può rispondere. Ottenendo in questo modo ulteriori dettagli importanti sulla situazione. Questo aspetto ha contribuito notevolmente alla gestione efficace delle emergenze, consentendo ai soccorritori di ottenere informazioni dettagliate in tempo reale.

Il sistema apprezzato dai soccorritori

Steve Goldsworthy, direttore della tecnologia di ricerca e salvataggio dello sceriffo della contea di Los Angeles, ha definito questa funzione un “vero punto di svolta” nel campo del soccorso. Ha elogiato la precisione della posizione offerta dall’iPhone in situazioni di pericolo, sottolineando come questo elemento sia cruciale per fornire assistenza tempestiva ed efficiente.

Tuttavia, Goldsworthy non ha esitato a menzionare anche gli aspetti critici legati all’abuso e alle false attivazioni della funzione. Ha assicurato che il dipartimento sta collaborando attivamente con Apple per affrontare questi problemi. Lo scopo ovviamente è quello di implementare soluzioni che migliorino ulteriormente l’efficacia e l’affidabilità di questa importante funzionalità di sicurezza.

La connettività satellitare di iPhone si sta rivelando un vero e proprio catalizzatore nel migliorare i tempi di risposta e le possibilità di sopravvivenza in situazioni di emergenza. Il tutto ricevendo l’approvazione e la collaborazione entusiastica da parte dei soccorritori impegnati sul campo.