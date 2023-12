Il nuovo volantino promozionale di Unieuro è finalmente arrivato, portando con sé l’attesissima offerta “Sottocosto”. Con scadenza fissata al 16 dicembre 2023, i consumatori avranno l’opportunità di approfittare di incredibili sconti su una vasta gamma di prodotti di elettronica ed informatica.

Tra le offerte più allettanti spiccano i televisori, tra cui il Samsung QE55Q70CATXZT da 55 pollici proposto a soli 699 euro. Un affare incredibile, considerando il ribasso di ben 600 euro rispetto al prezzo di listino di 1299 euro. Allo stesso modo, l’LG OLED 48A26LA da 48 pollici è disponibile a 649,90 euro, permettendo ai clienti di risparmiare la considerevole cifra di 650 euro rispetto al suo prezzo originale di 1299 euro.

Il nuovo sottocosto di Unieuro

Gli amanti della tecnologia Apple troveranno sicuramente interessanti proposte tra le pagine del volantino. L’iPhone 14 da 128 gigabyte è in vendita a soli 749 euro, un risparmio notevole di 130 euro rispetto ai 879 euro stabiliti dal produttore. Nel frattempo, il MacBook Air da 13 pollici con processore M1, 8GB di RAM e SSD da 256 gigabyte è proposto a 849 euro, offrendo un’occasione imperdibile per chi desidera un potente dispositivo Apple a un prezzo vantaggioso.

Non è finita qui, con l’iPhone 15 Pro Max da 256 gigabyte disponibile in offerta a 1399 euro e l’Apple Watch Series 9 GPS Only con cassa da 45mm in alluminio al prezzo conveniente di 429 euro. Gli amanti dei dispositivi Xiaomi possono approfittare dello sconto sullo Xiaomi Redmi 12, acquistabile a soli 179,99 euro, consentendo un notevole risparmio rispetto ai 229,90 euro di listino. Anche il tablet Xiaomi Redmi Pad SE da 128 gigabyte è soggetto a uno sconto significativo, venduto a 159,99 euro.

Tra le offerte in evidenza spiccano anche l‘Honor Pad X9 da 128 gigabyte, proposto a soli 149,99 euro, e l’Honor 90 Lite, disponibile al prezzo promozionale di 229,90 euro. Chi cerca uno smartphone di alta gamma troverà interessante il Samsung Galaxy S23 Ultra da 256 gigabyte, in vendita a soli 949 euro.

Il nuovo volantino Unieuro rappresenta un’opportunità imperdibile per chiunque sia alla ricerca di prodotti di qualità a prezzi convenienti. Con sconti così allettanti su dispositivi di marchi rinomati, vale la pena approfittare di questa promozione che durerà fino al 16 dicembre 2023. Non lasciatevi sfuggire l’occasione di portare a casa i vostri prodotti preferiti a prezzi imbattibili.