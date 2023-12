Dopo una sola settimana dal rilascio delle beta 4, Apple ha reso disponibili le versioni Release Candidate di iOS, watchOS 10.2, iPadOS 17.2, macOS Sonoma 14.2 e tvOS 17.2 per gli sviluppatori e per i beta tester pubblici. Si prevede che L’aggiornamento stabile per tutti gli utenti sarà rilasciato all’inizio della prossima settimana. Oltre alla correzione di bug, queste introducono anche nuove funzionalità e miglioramenti innovativi, non solo per i dispositivi recenti ma anche per gli più datati.

Tra le novità, il sistema iOS 17.2 attiva il supporto per lo standard di ricarica wireless Qi2 sugli iPhone 13 e sugli iPhone 14. Questo consente una velocità di ricarica fino a 15W grazie a un anello di magneti simile al Magsafe. In tale modo si implementa l’efficienza energetica e la rapidità di ricarica. La compatibilità con i caricabatterie permetterà una ricarica più veloce e potenzialmente migliore allineamento con i dispositivi.

App, modalità e funzioni Apple

Tramite iOS 17.2 e watchOS 10.2, l’assistente Siri può ora accedere ai dati dell’app Salute per rispondere a domande relative al benessere ed al fitness. Questa funzionalità è limitata a iPhone e Apple Watch di ultima generazione, come la Serie 9 e la Ultra 2. Gli utenti possono richiedere informazioni sul sonno, lo stato di avanzamento degli anelli di attività e persino dati sul livello di glucosio nel sangue (se collegato a un accessorio).

Apple introduce poi l’app Diario, un modo innovativo per scrivere e conservare i momenti speciali, una versione virtuale del famoso libricino dei pensieri. Basandosi sull’apprendimento automatico on-device, suggerisce all’utente i momenti da annotare in base a foto scattate, musica ascoltata, allenamenti e altro ancora. Sulle versioni Pro e Pro Max degli iPhone 15, è inoltre ora possibile registrare “Video Spaziali” che potranno essere fruibili in modalità immersiva sul visore Vision Pro. Inoltre, è stata aggiunta l’opzione “Condividi nome e foto” per avvisare prima di condividere informazioni personali su Telefono e FaceTime.

La Apple ha anche risposto alle richieste degli utenti, reintroducendo l’opzione di modificare la suoneria della notifica predefinita di sistema. Nelle impostazioni, “Suoni e feedback aptico” è possibile selezionare tra i 13 nuovi suoni introdotti in iOS 17 oltre ai suoni “classici.” Inoltre, ora si può modificare il feedback tattile predefinito, permettendo agli utenti di personalizzare ulteriormente il sistema. La società continua così a migliorare l’esperienza d’uso, ascoltando ad orecchie aperte la propria clientela.