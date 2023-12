C’è stato un periodo dove le console portatili sembravano non avere più l’appeal che le aveva caratterizzate negli anni passati a questo declino, i tempi dei vari Nintendo DS, Nintendo 3DS/2DS, Playstation Vita erano finiti. Il motivo di questa crisi videoludica era da indirizzare soprattutto ai giochi per dispositivi mobili, riuscirono a prendersi un’enorme fetta di mercato proprio grazie alle basse specifiche richieste da questi ultimi.

Questo periodo terminò nel 2017 grazie all’uscita della Nintendo Switch, l’azienda di videogiochi giapponese riuscì a replicare il successo che aveva avuto con le sue precedenti console introducendo molte innovazioni, una su tutte quella che permetteva di collegare la propria Switch al televisore di casa, Nintendo ovviamente realizzò anche il miglior motore grafico dell’epoca per quanto riguardava le console portatili, questo consentì lo sviluppo di nuovi incredibili giochi che piacquero molto al grande pubblico. Quindi ad oggi quali sono le migliori console portatili da acquistare? Abbiamo provato a darvi una risposta.

Console portatili, le 3 migliori sul mercato secondo noi

In attesa dell’uscita della Nintendo Switch 2, al momento la prima scelta non può non ricadere sulla Nintendo Switch OLED. Questa console è dotata di un display da 7 pollici OLED, più grande di quello della Switch normale e anche con una qualità di definizione migliore, 64 GB di spazio di archiviazione, chipset Nvidia Tegra X1 Custom e con una batteria che permette un’autonomia dalle 4,5 ore alle 9 ore. Consigliamo quindi l’acquisto di questa nuova versione invece di quella vecchia, anche perché il prezzo tra i due non dovrebbe variare molto.

La seconda opzione è lo Steam Deck OLED della Valve, l’ultima console uscita che permette di poter giocare i giochi dello store di Steam migliora alcune cose rispetto alla versione precedente, innanzitutto lo schermo OLED che risulta essere molto meglio di quello LCD, poi abbiamo la batteria da 50 Wh invece della capacità da 40 Wh del primo modello, infine lo Steam Deck OLED supporta anche il Wi-Fi 6E, incredibilmente veloce, che vi permetterà di scaricare anche i giochi più pesanti in tempi brevi.

Concludiamo parlando della PlayStation Portal, l’ultima console portatile uscita in casa Sony non consente all’utente di installare i giochi sul proprio palmare, questo perché si tratta di un dispositivo dedicato esclusivamente allo streaming di giochi dalla propria PlayStation 5, tutto ciò implica quindi che si debba possedere già la PS5 oltre ad una buona connessione ad internet. I vantaggi sono diversi, come ad esempio lo schermo LCD da 8 pollici con risoluzione 1080p e 60fps, un design molto particolare e i controlli che vantano le stesse caratteristiche di un classico pad PS5. Se possedete già l’ultima console della Sony la vostra scelta dovrebbe ricadere proprio su PS Portal.