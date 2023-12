L’ Intel core I9-14900KS è uscito da poco in commercio e già vengono anticipate alcune delle nuove architetture degli Intel core del tipo “non-K” che sarebbero finiti negli scaffali dei negozi in Cin dal momento che questi nuovi tipi ci CPU dovrebbero essere presentati al mercato a gennaio del 2024; infatti la compagnia cinese Goofish, una delle più famose, avrebbe addirittura messo in commercio ben 3 tipi di nuove CPU della linea Raptor Lake Refresh: Intel core I5-14500T, l’ Intel core I5-14400 e l’ I5-14400F.

Queste CPU dovrebbero essere vendute ad un prezzo che si aggira intorno a 200-250 euro; prezzo che rimane pressoché uguale alle generazioni precedenti anche se presenta caratteristiche più innovative tra cui i 200 MHz di frequenza di clock.

Intel, ecco i nuovi modelli di tipo Raptor Lake Refresh

L’ Intel core I5-14400F presenta una frequenza massima di 4,7 GHz, una cache di 9,5 MB e 20 MB, con una potenza di 65W. L’ Intel core I5-14500T presenta una cache di 20 e 24 MB con una potenza di 35W, infine l’ Intel core I5-14400 possiede una frequenza massima operativa di 4,7 GHz con memorie cache da 9,5 e 20 MB con una potenza di 65W. Questi prodotti vengono visti più come campione per la certificazione anche se identici ai modelli destinati alla vendita.

Non è la prima volta che in Cina vengano venduti in anticipo processori Intel rispetto alla data di lancio ufficiale, infatti è già successo con l’ Intel core I3-14100 che venne pubblicizzato in precedenza avente caratteristiche di questo tipo: 4,7 GHz di frequenza operativa, memorie cache da 5 e 12 MB e con una potenza di 60W. i nuovi processori quindi rimpiazzeranno quelli di vecchia generazione rivoluzionando il mondo della tecnologia; questo soltanto dopo la presentazione sul mercato di queste CPU che avverrà tra il 9 e il 12 gennaio del 2024.