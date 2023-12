La ricarica MagSafe di Apple ha rivoluzionato il modo in cui gli utenti iPhone caricano i propri dispositivi, fornendo una connessione magnetica che elimina la fastidiosità dei cavi.

Ma cos’è MagSafe?

MagSafe è una tecnologia magnetica sviluppata da Apple, integrata all’interno dei recenti iPhone, che utilizza dei magneti per collegare in modo rapido e sicuro i dispositivi Apple ai caricabatterie wireless.

Questo tipo di ricarica offre molti più vantaggi rispetto alla ricarica wireless standard, come per esempio un collegamento più stabile e una ricarica più veloce.

C’è qualche speranza di vederlo anche sui dispositivi Android?

Qi2, il nuovo standard di ricarica wireless di Wireless Power Consortium (WPC), è stato annunciato nel gennaio 2023. Sebbene è accaduto molto tempo fa, lo potremmo iniziare a vedere solo nel 2024; ma con una grande novità. Infatti Apple (che ha collaborato alla realizzazione di questa tecnologia) ha deciso di condividere il MagSafe con il WPC ( e quindi Android) apertamente e gratuitamente.

MagSafe arriverà sulla serie Galaxy S24 di Samsung?

A causa di tutti i vantaggi che offre la ricarica MagSafe, gli utenti Samsung si chiedono se il nuovo Galaxy S24 avrà questo tipo di tecnologia.

Come per ogni tanto atteso lancio di smartphone, iniziano a circolare voci e speculazioni sul nuovo smartphone; ma è ancora troppo presto per dire se Samsung sta valutando o meno di inserire la ricarica MagSafe nel suo nuovo prodotto.

C’è da dire però che l‘ultima importante versione di smartphone, il Google Pixel 8, non includeva la tecnologia Qi2; quindi, forse dovremmo iniziare ad aspettarci che il Galaxy S24 sia il primo dispositivo a utilizzare la più recente ricarica wireless magnetica.