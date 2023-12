Il consiglio della Federazione Internazionale dell’Automobile (FIA) ha recentemente ratificato una decisione cruciale per il futuro della Formula E, aggiungendo il Misano World Circuit Marco Simoncelli al calendario delle gare per la stagione 2024. Questo annuncio ha segnato l’ufficializzazione e la conclusione dell’elenco completo delle tappe in programma per la competizione. Questa decisione è stata determinante in seguito all’inesperienza e alle difficoltà riscontrate nel mantenere il circuito stradale di Roma nel programma, nonostante un accordo già formalizzato. In seguito a ciò, la FIA, in collaborazione con l’organizzazione e la burocrazia italiana, ha lavorato instancabilmente per garantire la presenza di almeno una tappa in Italia.

Inizialmente, c’era una forte considerazione per il circuito di Vallelunga come possibile sostituto, ma alla fine, è stato il Misano World Circuit a emergere come la scelta definitiva. L’evento a Misano avrà una denominazione ufficiale, identificandosi come il “2024 Misano E-Prix”. La gara italiana occuperà la sesta posizione nel calendario, programmata per il 13 e 14 aprile, situandosi strategicamente tra le gare di Tokyo e Monaco. Questo trittico di location senza dubbio affascinanti contribuirà a rendere la stagione ancora più interessante per i fan e gli appassionati di Formula E.

Formula E resta a Misano

Una caratteristica distintiva dell’evento a Misano è la decisione di organizzare due gare, una sia il sabato che la domenica. Questo doppio appuntamento aggiunge un elemento di eccitazione e imprevedibilità alla competizione, fornendo ulteriori opportunità per i team e i piloti di dimostrare le proprie abilità e strategie. Con questo aggiornamento, la stagione 2024 si distinguerà come la più lunga nella storia del campionato, con un totale di 17 gare in programma.

Andrea Albani, il direttore generale del Misano World Circuit, ha condiviso la sua eccitazione riguardo all’opportunità di ospitare l’evento, sottolineando l’impegno nell’offrire uno spettacolo all’altezza della reputazione crescente del campionato nel corso degli ultimi nove anni. Ha anche evidenziato l’importanza di creare un impatto positivo sull’industria turistica, offrendo opportunità di business attraverso l’iniziativa di prevendite agevolate e pacchetti integrati. La campagna di vendita dei biglietti è già in corso, con prezzi scontati e offerte speciali per i giovani, inclusa la possibilità di acquistare per i bambino con meno di 12 anni, biglietti a partire da 1 euro.

L’entusiasmo per l’evento è evidente, con segnali di una forte domanda fin dai primi giorni della campagna di vendita dei biglietti. La presenza del Misano World Circuit nel calendario della Formula E rappresenta una pietra miliare significativa per la competizione, garantendo una tappa italiana che attirerà l’attenzione globale degli appassionati di automobilismo e dei fan della Formula E.