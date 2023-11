Il primo dicembre 2023 sarà una data molto particolare per Google. A partire da questa giornata, l’azienda di Mountain View avvierà un profondo processo di pulizia che andrà ad eliminare migliaia di account.

Per fortuna, Google punta a cancellare dai propri server solo gli account inutilizzati. Per rientrare in questa categoria, gli account non dovranno presentare segni di utilizzo da almeno due anni.

BigG non si limiterà a considerare solamente l’utilizzo della posta elettronica, ma valuterà l’utilizzo dell’account a tutto tondo. Questo include l’utilizzo di tutti i servizi offerti come Drive, Foto, Contatti e molto altro.

Google cancellerà definitivamente dai propri server tantissimi account inutilizzati per migliorare la sicurezza digitale

Il motivo della cancellazione forzata da parte di Google è legata alla volontà di garantire la massima sicurezza agli utenti. Infatti, gli account più vecchi hanno maggiore possibilità di diventare oggetto di attacchi hacker per rubare dati sensibili o veicolare attacchi a tutti i servizi associati a quell’email. Quasi certamente, account con più di due anni sulle spalle non presentano l’autenticazione a due fattori abilitata, requisito ormai imprescindibile sugli account più recenti.

Per evitare di perdere il proprio account, gli utenti dovranno effettuare almeno un accesso all’email per segnalare che l’account è ancora utilizzato. Inoltre, chi ha un account Google collegato ad uno smartphone Android non dovrà temere nulla, in quanto anche l’utilizzo dello smartphone risulta come attività. Basterà anche guardare un video su YouTube, scaricare un’app dal Play Store o effettuare una ricerca.

Tuttavia, se Google non rileverà segnali di utilizzo, procederà con la cancellazione dell’account stesso e di tutti i dati associati in maniera definitiva. Questo include email, file archiviati in cloud, documenti e quant’altro.