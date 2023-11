Apple è pronta a stravolgere la sua linea di iPad Pro. Entro la primavera del 2024, infatti, assisteremo all’arrivo di dispositivi del tutto inediti, dotati del tanto atteso display OLED.

Le voci sulla volontà di Apple di rinnovare i suoi iPad Pro introducendo dei pannelli OLED circolano da tantissimo tempo ma adesso sembrano emergere le prime conferme sulla loro effettiva introduzione. Si dice, infatti, che Samsung e LG daranno il via alla produzione dei display entro i prossimi mesi così da permettere al colosso di procedere con la presentazione ufficiale nel mese di marzo del prossimo anno.

iPad Pro: ecco perché Apple opterà per i display OLED!

La scelta del colosso di Cupertino di dire addio ai pannelli mini-LED in favore dei display OLED ha motivi puramente pratici. Questi ultimi, infatti, garantirebbero una migliore qualità d’immagine rispetto ai pannelli attualmente utilizzati del colosso. Entrando nel dettaglio, i display OLED sono in grado di offrire una migliore qualità di nero rispetto agli LCD e ai mini-LED poiché tutti i pixel sono capaci di spegnersi totalmente e far sì che non si verifichi quello che viene definito effetto “blooming”.

Gli iPad Pro del 2024, quindi, vanteranno una novità non indifferente, che potrebbe fare da apripista a una vera e propria rivoluzione che in futuro coinvolgerà gran parte dei prodotti Apple. In assenza di conferme ufficiali è opportuno prendere con le pinze quanto emerso fino a questo momento ma le probabilità che Apple abbia effettivamente in programma di rinnovare i display dei suoi prossimi iPad Pro sono decisamente alte.