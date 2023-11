Google è in procinto di aggiornare la sua applicazione per lo scambio di posta elettronica, Gmail con una funzionalità estremamente utile che farà piacere a numerosi utenti.

Chi almeno una volta nella vita non è stato infastidito dal costante flusso di email spam o newsletter che arrivano sul proprio account di posta elettronica?

Certo cancellarsi da una newsletter, fatta inizialmente per ricevere degli sconti o per qualsiasi altro motivo, si può fare anche adesso ma il procedimento è un po’ più macchinoso.

Al momento per cancellarsi da qualsiasi newsletter e su qualsivoglia applicazione di posta elettronica bisogna andare in fondo alle email che si ricevono e fare click sul link apposito per cancellare l’abbonamento.

Gmail si aggiorna con una nuova e incredibile funzione

Tutto ciò può essere complicato per gli utenti che nella maggior parte dei casi per mancanza di conoscenza oppure per pigrizia non cancellano gli abbonamenti e accumulano email su email intasando la propria casella.

Tra poco però tutto questo potrebbe cambiare. Infatti Google ha decido di lanciare una nuova offensiva contro le newsletter indesiderate su Gmail. Di conseguenza, almeno su questo servizio, sarà molto più semplice dire addio alle email pubblicitarie non gradite.

Questo sarà possibile grazie a un solo tasto, quello “Unsubscribe” che sarà presente su ogni email di questo tipo accanto al nome del mittente.

Pigiando quel pulsante sarà possibile cancellare qualsiasi abbonamento alle newsletter in un lampo senza dover aprire link di nessun tipo o accedere ad altre pagine.

La funzione al momento è disponibile solo per l’app di Android ma nelle prossime settimane arriverà a tutti gli utenti.