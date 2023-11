Si torna a parlare dei prossimi smartphone top di gamma del produttore cinese Meizu. Stiamo parlando della prossima serie Meizu 21 e sappiamo che sarà presentata ufficialmente fra pochi giorni, ovvero il 30 novembre 2023. Nonostante questo, però, in queste ore sono emersi in rete ulteriori dettagli riguardanti le presunte specifiche tecniche ed anche le possibili colorazioni ufficiali.

Meizu 21, a pochi giorno dal debutto arrivano nuovi dettagli interessanti

Mancano soltanto pochi giorni al debutto ufficiale della prossima serie top di gamma Meizu 21, eppure continuano ad emergere nuove informazioni. Come già accennato in apertura, in queste ultime ore sono arrivate diversi dettagli riguardanti le possibili specifiche tecniche e le probabili colorazioni che saranno disponibili al debutto ufficiale.

Stando a quanto è emerso, il nuovo Meizu 21 potrà vantare la presenza di un ampio display con tecnologia SuperAMOLED con una diagonale da 6.55 pollici di diagonale in risoluzione FullHD+ con una frequenza di aggiornamento pari a 120Hz e con una notevole luminosità di picco di ben 1800 nits. Sul retro, invece, lo smartphone avrà tre sensori fotografici.

Ci sarà un sensore principale da 200 MP con stabilizzazione ottica dell’immagine, un sensore grandangolare da 12 MP e un sensore di profondità da 5 MP. Le prestazioni saranno ai massimi livelli grazie al potente soc Snapdragon 8 Gen 3. Lo smartphone avrà inoltre una batteria con una capienza di 4800 mah e con supporto alla ricarica rapida da 80W. La backcover sembra che sarà poi disponibile in quattro colorazioni, ovvero Black, White, Green e Purple. Dal punto di vista dimensionale, infine, lo smartphone misurerà 156.7 x 75.3 x 7.9 mm ed avrà un peso di 198 grammi.