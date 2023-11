L’app Messaggi di Google si sta per aggiornare per introdurre una feature a lungo richiesta dagli utenti. A breve arriverà la possibilità di reagire con emoji animate ai messaggi in modo da rendere sicuramente più divertente, dinamica e varia la conversazione con i propri amici.

La nuova feature non è ancora disponibile per gli utenti ma dovrebbe arrivare presto. Infatti, il team di AssembleDebug ha scoperto dei riferimenti alle emoji animate all’interno della versione Beta dell’app.

Il funzionamento delle reazioni con emoji animate sarà facilissimo. Basterà premere a lungo sul messaggio ricevuto finché non apparirà una serie di emoji tra cui selezionare. Una volta cliccato sulla faccina, questa apparirà sopra il messaggio selezionato e inizierà a muoversi a seconda dell’emozione da comunicare.

Google Message to add some new animations for message reactions 🎉

Read (Video incl) – https://t.co/cqoyemJc9s

These are not your usual animated emoji reactions which you may have in Google Messages, this is something similar to message reactions in Telegram.#Google #Android pic.twitter.com/bPOLexnX5m

— AssembleDebug (@AssembleDebug) November 23, 2023