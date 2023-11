Avete mai sentito parlare di un Van che funziona ad energia solare ?

Ebbene non si tratta di un’utopia ma qualcosa che è stato già realizzato, stiamo parlando del piccolo van PUZZLE.

Quest’ultimo sarà disponibile nei mercati presumibilmente entro il 2025. Non sappiamo ancora nulla a riguardo della sua scheda tecnica, tuttavia possiamo rilasciare comunque qualche informazione più dettagliata a riguardo.

Van Puzzle, uno sguardo più dettagliato

Puzzle, come detto, è il nuovo mini van firmato HW ELECTRO. Si tratta di una Kei Car, ovvero auto ad uso commerciale, famose in modo particolare in Cina e in Giappone, che costano poco e che risultano essere molto versatili.

Tra alcune delle sue caratteristiche principali abbiamo:

Pannelli solari installati sul tetto, è questa ovviamente la principale peculiarità della vettura;

Prese elettriche per consentire la connessione di tutti i tuoi di dispositivi, dalle porte USB al collegamento WiFi;

per consentire la connessione di tutti i tuoi di dispositivi, dalle al Capacità di bagagliaio di 180 litri;

di 180 litri; Al suo interno troviamo anche un kit per il primo soccorso e un piede di porco sotto al sedile nascosto all’interno di un vano, da usare in situazioni di emergenza.

Come detto, il van intorno al 2025, sarà lanciato nei mercati di Asia e Stati Uniti. Nulla però ci viene di immaginare che la vettura possa fare, magari in futuro, il suo debutto anche in Europa. Così da fare concorrenza ad altri modelli già riconosciuti sul mercato, come la Citroen Ami e la Fiat Topolino.

Al momento, non disponiamo di ulteriori informazioni a riguardo. Restate sintonizzati per eventuali aggiornamenti che non tarderemo a riportarvi !