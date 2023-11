Lo sviluppo delle auto elettriche e la loro repentina sostituzione alle vetture tradizionali sta mettendo in evidenza alcune problematiche che non erano mai state prese in considerazione. Stiamo parlando della scarsa affidabilità delle colonnine elettriche e della loro scarsa presenza.

Anche se sembra che la situazione stia nettamente migliorando negli anni. Ciò è stato verificato dal risultato ottenuto grazie ad alcuni test, svolti allo scopo di monitorare le attuali prestazioni delle colonnine e il loro grado di affidabilità.

Auto elettriche: il futuro delle stazioni di ricarica delle batterie

Molto rilevante a, risulta essere un nuovo video pubblicato dal The Wall Street Journal, in particolare dall’editor Joanna Stern, che ha deciso di testare la funzionalità di diverse colonnine di ricarica per le auto elettriche.

Lo scopo di questo test, è stato quello di verificare il grado di affidabilità di diversi tipi di colonnine di ricarica, situate in 30 posizioni diverse della Los Angeles Country. Senza però prendere in considerazione gli stalli Tesla Supercharge, che risultano essere tra i più efficienti in assoluto.

I risultati raggiunti, al contrario di quanto si potesse pensare, sono stati piuttosto positivi, anche se non eccellenti.

Il 27% delle colonnine segnalava sullo schermo il messaggio “Fuori servizio“. Si va tratta di una percentuale abbastanza alta. Soprattutto se prendiamo in considerazione il fatto che le persone presenti abbiano un atteggiamento già abbastanza diffidente nei confronti di queste nuove installazioni.

Ma sembra che gli investimenti per la realizzazione di nuove colonnine stiano comunque aumentando di giorno in giorno. Ciò potrebbe far pensare ad un futuro di certo migliore rispetto alla situazione attuale.

Inoltre, ai problemi del fuori servizio, sono state rilevate anche altre problematiche relative alla scarsa comunicazione tra le colonnine e il software a bordo dell’auto. Ma, anche in questo caso, sembra che si stia lavorando per migliorare la situazione e risolvere la questione.

In conclusione, considerati i fatti attuali, consigliamo di utilizzare la rete Tesla Supercharger come punti di ricarica. In quanto presentano un grado di affidabilità pari al 99%.

Insomma, anche in questo caso, Tesla, resta un marchio di garanzia e professionalità.