Un grande pericolo a cui tutti noi siamo esposti ogni giorno è costituito senza alcun dubbio nelle truffe on-line, questa nuova tipologia di truffa sfrutta internet per poter raggiungere tutti gli utenti che sono diventati così delle possibili prede dalle quali è storcere informazioni sensibili come i dati di accesso bancari o i dati per accedere ai profili social parte integrante della propria identità digitale.

Questa tipologia di truffa sfrutta nella maggioranza dei casi un metodo definito phishing, si tratta di una metodica molto subdola che porta la vittima senza accorgersene a consegnare i propri dati sensibili nelle mani di truffatori consentendogli così di violare interamente la sua privacy.

Conoscere come funziona il phishing e dunque essenziale per proteggersi e non cascare in pieno nei tranelli intorno a noi.

I dettagli che contano

Il phishing consiste in una falsa comunicazione che viene inviata alla vittima sotto forma di un avviso urgente che necessita attenzione, questa tattica induce chi legge ad abbassare la guardia dal momento che spesso queste comunicazioni sono a nome di enti importanti come agenzie governative o enti bancari.

Per riconoscere una comunicazione di questo tipo basta prestare attenzione ai dettagli, spesso infatti sono presenti errori ortografici che certamente non si addicono ad aziende di spessore importante, in aggiunta poi nella totalità dei casi è presente un link esterno che rimanda ad una pagina web clonata all’interno della quale i vostri dati verrebbero immediatamente prelevati e inviati al creatore della truffa.

Queste caratteristiche tutte insieme possono farvi scoprire una truffa phishing senza nessun problema.