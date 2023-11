Il mondo della telefonia è molto migliorato nel tempo. Gli ultimi smartphone hanno tutti una porta USB-C e sono capaci di ricaricare altri dispositivi, come ad esempio gli smartwatch, le cuffie o anche altri cellulari. Lo stesso meccanismo adesso ha raggiunto il settore delle auto elettriche. Cosa intendiamo? La nuovissima Lucid Air è riesce a caricare altre vetture.

L’azienda americana ha annunciato da poco questa grandiosa funzione. Il veicolo approderà nel mercato fra non molto tempo e già ha destato molto interesse da parte degli appassionati. Questa tecnologia è nota nel settore come vehicle-to-vehicle o V2V, ma la Lucid ha deciso di renderla più accattivante chiamandola RangeXchange. Grazie all’innovativo firmware tutte le Air saranno capaci di utilizzare la ricarica bidirezionale e nel caso di bisogno di alimentare anche altre vetture elettriche in difficoltà.

Quanto sarà potente la nuova auto?

Da questa notizia, ci si aspetterebbe una potenza eccezionale, tuttavia non è così. Il sistema RangeXchange ad ora funziona a 9,6 kW. Diciamo che è sufficiente in caso di emergenza. In teoria con un’ora di ricarica si dovrebbe essere capaci di recuperare circa 65 km, valore che cambia a differenza dell’auto che si vuole connettere. La feature verrà aggiunta alla Lucid Air nel software, anche se l’azienda americana ha annunciato che sarà comunque necessario immettere un adattatore hardware per far si che la tecnologia funzioni alla perfezione. Il sistema deve ancora essere perfezionato a dovere, ma comunque rappresenta una realtà nel settore automobilistico elettrico.

Fra qualche anno, gli esperti suppongono che le auto a zero emissioni saranno capaci di alimentare non soltanto altre vetture, ma anche le nostre case. Si tratta di una prospettiva parecchio interessante che potrebbe dare vita a diversi scenari energetici. Un impianto di accumulo medio con pannelli solari possiede generalmente tra i 5 e i 16 kWh, mentre i veicoli elettrici riescono a conservare anche dai 35 ai 100 kWh. Questi valori ci dicono che potrebbero essere in grado di alimentare una casa per una settimana intera. La Lucid Air raggiunge un’autonomia invidiabile ed ha 118 kWh. Con queste prospettive l’avvenire tecnologico automobilistico sembra essere radioso e, grazie al sistema bidirezionale, per gli automobilisti potrebbe essere una motivazione in più che li spingerebbe ad investire su questa tipologia di automobili.