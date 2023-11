Le videochiamate stanno diventando ormai parte della nostra vita quotidiana. Sempre più persone le preferiscono ad una telefonata standard e in alcuni casi anche ai messaggi. D’uso comune anche per lavorare da remoto, per riunioni, a fini terapeutici e così via. C’è un problema, però, che accomuna tutti gli utenti: nascondere lo sfondo durante le videochiamate. Microsoft ha deciso di trovare una soluzione definitiva al problema.

L’azienda punta tutto sulla nuova funzionalità “decora la tua stanza” pensata in particolar modo per Microsoft Teams. Annunciata questa settimana alla conferenza Ignite 2023 e sarà lanciata il prossimo anno. Su teams così come su altre piattaforme simili, è già possibile modificare e alterare in qualche modo lo sfondo, o sostituirlo del tutto. Tuttavia, l’azienda promette risultati migliori con questa funzione, per evitare problemi con la nitidezza dell’immagine o altri problemi di risoluzione.

Microsoft Teams, apportate dei modifiche agli strumenti con IA per migliorare le videochiamate

“I partecipanti ad una qualsiasi riunione potranno finalmente utilizzare effetti di sfondo generativi in Teams per mostrarsi al meglio. Anche quando lo sfondo alle loro spalle non è dei migliori Teams farà di tutto per renderlo tale”, conferma l’azienda in una conferenza a riguardo. Non è una funzione che fa la differenza su altri fronti o così attesa come altre migliorie pensate soprattutto per le prestazioni e l’efficienza dei dispositivi. Tuttavia, potrebbe apportare un cambiamento decisivo banalmente anche nella scelta tra app di altre aziende e la piattaforma proposta da Microsoft. Sapere che si può alterare lo sfondo a proprio piacimento per alcuni potrebbe essere fonte di sicurezza.