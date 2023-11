Se state cercando un paio di ottime cuffie True Wireless, la piattaforma Amazon sta proponendo le Sony WF-C500 ad un ottimo prezzo.

Essendoci il Black Friday, la piattaforma sta proponendo diversi prodotti ad un prezzo molto interessante. Scopriamo le caratteristiche.

Sony WF-C500 cuffie True Wireless in offerta

Queste cuffie sono davvero piccole e leggere, hanno una forma forma arrotondata senza spigoli in modo che possono adattarsi saldamente e comodamente a tutti i tipi di orecchie. Il Digital Sound Enhancement Engine (DSEE) riporta la musica digitale più vicino alla registrazione originale.

Il chip Bluetooth, il design ottimizzato dell’antenna e la bassa latenza audio assicurano un ascolto senza limiti: Fast Pair per Android/Swift Pair per Windows 10 fornisce un facile accoppiamento. Schizzi e sudore non fermeranno questi auricolari Sony, così puoi continuare a muoverti al ritmo della musica.

Goditi la durata della batteria di 20 ore e con la ricarica rapida saranno pronte in soli 10 minuti. Seguite questo link per portarle a casa per soli 42.73 euro.