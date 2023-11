Se per Natale volete regalarvi un’ottima soundbar Bose, questo è il momento di darle un’occhiata sulla piattaforma Amazon.

Quest’ultima infatti, sta proponendo il prodotto della seconda serie, scontata del 25%. Scopriamo insieme le caratteristiche.

Bose Soundbar in offerta su Amazon

Bose Solo Soundbar serie II è un diffusore per TV Bluetooth facile da usare che rende più nitido l’audio del televisore. Questa soundbar semplifica la comprensione di ogni singola parola, senza la necessità di regolare il volume. Basta premere il pulsante “Dialogue Mode” sul telecomando in dotazione per attivare questa funzione.

La soundbar in questione dispone di un unico collegamento al TV tramite il cavo audio ottico incluso la rende pronta all’uso in un istante. Ha delle dimensioni compatte, con un’altezza di circa 7 cm, questa soundbar Bluetooth compatta può essere posizionata sotto la maggior parte dei TV. È inoltre inclusa una staffa da parete in acciaio di alta qualità per montare la soundbar a filo con la parete.

Grazie alla connettività Bluetooth puoi ascoltare ciò che più ti piace, quando vuoi. Premi il pulsante “Bluetooth” sul telecomando per associare un dispositivo e riprodurre musica, podcast e altri contenuti direttamente dalla soundbar in modalità wireless. Sulla piattaforma, a questo link, la potete acquistare a 149 euro invece di 199 euro.