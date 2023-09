Arrivano nuovi aggiornamenti per Android Auto. Google ha presentato nuove funzionalità ed integrazioni che renderanno l’esperienza di guida ancora più esaltante. Tra i più importanti cambiamenti troviamo opzioni che permetteranno ai guidatori di partecipare alle riunioni su Zoom o WebEx dal sedile della propria vettura.

Queste funzioni erano già state precedentemente annunciate da Google alla presentazione I/O 2023 ed ora sembrano finalmente avere il loro ingresso ufficiale. Le app, come era prevedibile per questioni di sicurezza, funzioneranno solo in modalità audio. I conducenti potranno unirsi rapidamente alle conference programmate grazie ad un solo tocco sul display dell’auto.

I nuovi aggiornamenti Android Auto

Migliora, quindi, la produttività: l’obiettivo è ottimizzare i tempi dei viaggiatori in totale sicurezza, affinché non usino più smartphone o altri dispositivi al volante per questioni lavorative. Le novità Android Auto però non finiscono qui.

Vengono anche ampliate le offerte video ed Auto con l’integrazione di Amazon Prime Video che intratterrà i passeggeri durante le lunghe tratte. La funzione sarà disponibile sul display solo in caso di sosta: non creare distrazioni visive resta sempre una priorità. Sarà inoltre disponibile soltanto per alcuni modelli d’auto come Renault, Volvo e Polestar ed altre verranno presto aggiunte alla lista.

Altra importante novità riguarda la possibilità di poter effettuare ricerche online direttamente aprendo l‘app Google Chrome. Saranno aggiunte anche funzionalità sul display per un monitoraggio meteorologico più accurato con l’applicazione Weather Channel e l’opzione “seguimi” che permetterà a terze parti di seguire il tragitto dell’auto. Ottime integrazioni in caso di eventi meteorologici gravi o di particolari situazioni stradali preoccupanti.

Il sistema continuerà ad aggiornarsi con il tempo, secondo quanto detto dagli sviluppatori, presentando diverse novità. Quindi, restate sintonizzati per ulteriori notizie!